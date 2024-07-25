"Кажется они начали что-то подозревать": спикер ВМС ВСУ сделал заявление о российских кораблях

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в Азовском море нет ни одного российского военного корабля. По его словам, россияне "начали что-то подозревать". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Плетенчука в Facebook.



Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне вывели все свои военные корабли из Азовского моря.

"В Азовском море больше нет ни одного военного корабля России. Кажется, они начали что-то подозревать", — заявил капитан вечером 24 июля.

5 июля Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вывела свой последний сторожевой корабль Черноморского флота из оккупированного Крыма.



Согласно данным Военно-морских сил, утром, 24 июля, в Азовском море находились два российских корабля, без ракетоносителей. В Черном море находилось четыре российских корабля, из них два – носители крылатых ракет "Калибр".

После многочисленных атак украинских морских дронов в июне спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что Россия прячет свои большие корабли и носители ракет "Калибр". Однако, по словам представителя ГУР, "охота не должна останавливаться". Также Юсов добавил, что в Черном море не осталось безопасных мест для российских кораблей, а укрывательство судов в Новороссийске достаточно условно для украинских дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, какой украинский морской дрон уничтожил больше всего военных кораблей РФ. Лучшими беспилотниками оказались Magura V5, "Николай", "Мамай" и Sea Baby, которые в общей сложности атаковали 20 российских кораблей.

Также "Комментарии" писали о том, что повстанцы-хуситы атаковали морским дроном контейнеровоз с украинским экипажем. Яркое видео попало в социальные сети.