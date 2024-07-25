"Кажется они начали что-то подозревать": спикер ВМС ВСУ сделал заявление о российских кораблях

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Slava Kot
Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в Азовском море нет ни одного российского военного корабля. По его словам, россияне "начали что-то подозревать". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Плетенчука в Facebook.
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне вывели все свои военные корабли из Азовского моря.
5 июля Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вывела свой последний сторожевой корабль Черноморского флота из оккупированного Крыма.
Согласно данным Военно-морских сил, утром, 24 июля, в Азовском море находились два российских корабля, без ракетоносителей. В Черном море находилось четыре российских корабля, из них два – носители крылатых ракет "Калибр".
После многочисленных атак украинских морских дронов в июне спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что Россия прячет свои большие корабли и носители ракет "Калибр". Однако, по словам представителя ГУР, "охота не должна останавливаться". Также Юсов добавил, что в Черном море не осталось безопасных мест для российских кораблей, а укрывательство судов в Новороссийске достаточно условно для украинских дронов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, какой украинский морской дрон уничтожил больше всего военных кораблей РФ. Лучшими беспилотниками оказались Magura V5, "Николай", "Мамай" и Sea Baby, которые в общей сложности атаковали 20 российских кораблей.
Также "Комментарии" писали о том, что повстанцы-хуситы атаковали морским дроном контейнеровоз с украинским экипажем. Яркое видео попало в социальные сети.
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