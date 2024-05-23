Каждый должен приближать победу, а не ждать ее. Почему очень важно изменить отношение к войне

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал соотечественников консолидировать усилия для победы, а не просто ждать ее.

В ВСУ призвали украинцев консолидироваться. Фото из открытых источников

"Сегодня больше всего нам нужна консолидированность в работе над победой. В то же время в большинстве граждан я вижу просто желание дождаться и пересидеть. Россияне знают обо всех наших проблемах и эффективно их используют. Враг вбрасывает большие деньги, чтобы развивать все эти противоречивые для общества темы", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что в отличие от украинской армии у россиян нет проблем с оружием, а также не стоит вопрос мобилизации.

"Наш результат зависит только от нас. Вся украинская нация должна перейти на военное положение — когда каждый своим конкретным вкладом приближает победу, а не ждет ее", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая. Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии. По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.