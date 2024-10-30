logo

BTC/USD

72021.24

ETH/USD

2661.27

LTC/USD

71.65

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Каждый день теряем территории: в Раде сделали заявление о ситуации на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Каждый день теряем территории: в Раде сделали заявление о ситуации на фронте

Нардеп Роман Костенко признался, правда ли, что фронт посыпался

сегодня, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуацию на фронте можно охарактеризовать так, что мы теряем территории, противник продвигается, имея там тактический успех. В итоге у ВСУ на фронте сейчас неустойчивая оборона, что дает возможность противнику продвигаться. Но сказать, что все это приводит к тому, что фронт "посыпался" неверно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Радио NV рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко.

Каждый день теряем территории: в Раде сделали заявление о ситуации на фронте

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Что сейчас происходит? У нас не хватает ресурса, у нас провалена мобилизация — проблемы с мобилизацией. У нас противник продвигается практически на всем (фронте)... Мы говорим о темпах, но противник продвигается, захватывает наши территории. Мы несем потери. У нас не полностью сформированы резервные бригады из-за нехватки мобилизации. У нас не укомплектованы те бригады, которые есть. У нас комплектуются старые бригады... Потом противник имеет по всему фронту инициативу. Это логичный вопрос, это не то, что мы проиграли... Это мы констатируем факт, что противник имеет преимущество. Конечно, в данный момент он превосходит нас, а значит — побеждает", — отметил Роман Костенко.

Нардеп согласен с тем, что ситуация на фронте сложная. По его убеждению, все составляющие, как военные, так и политические, показывают преимущество россиян.

Политик считает, что выходом из ситуации есть то, что надо делать изменения в системе управления войсками и в системе поставок вооружения, финансировать больше оборонно-промышленный комплекс. Надо работать с партнерами для того, чтобы как можно быстрее укрепить фронт.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкции для смеха: на Западе признали, что экономика России растет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости