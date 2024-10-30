Каждый день теряем территории: в Раде сделали заявление о ситуации на фронте

Ситуацию на фронте можно охарактеризовать так, что мы теряем территории, противник продвигается, имея там тактический успех. В итоге у ВСУ на фронте сейчас неустойчивая оборона, что дает возможность противнику продвигаться. Но сказать, что все это приводит к тому, что фронт "посыпался" неверно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Радио NV рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Что сейчас происходит? У нас не хватает ресурса, у нас провалена мобилизация — проблемы с мобилизацией. У нас противник продвигается практически на всем (фронте)... Мы говорим о темпах, но противник продвигается, захватывает наши территории. Мы несем потери. У нас не полностью сформированы резервные бригады из-за нехватки мобилизации. У нас не укомплектованы те бригады, которые есть. У нас комплектуются старые бригады... Потом противник имеет по всему фронту инициативу. Это логичный вопрос, это не то, что мы проиграли... Это мы констатируем факт, что противник имеет преимущество. Конечно, в данный момент он превосходит нас, а значит — побеждает", — отметил Роман Костенко.

Нардеп согласен с тем, что ситуация на фронте сложная. По его убеждению, все составляющие, как военные, так и политические, показывают преимущество россиян.

Политик считает, что выходом из ситуации есть то, что надо делать изменения в системе управления войсками и в системе поставок вооружения, финансировать больше оборонно-промышленный комплекс. Надо работать с партнерами для того, чтобы как можно быстрее укрепить фронт.

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