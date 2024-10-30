Каждый день теряем территории: в Раде сделали заявление о ситуации на фронте

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Кравцев Сергей
Ситуацию на фронте можно охарактеризовать так, что мы теряем территории, противник продвигается, имея там тактический успех. В итоге у ВСУ на фронте сейчас неустойчивая оборона, что дает возможность противнику продвигаться. Но сказать, что все это приводит к тому, что фронт "посыпался" неверно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Радио NV рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Нардеп согласен с тем, что ситуация на фронте сложная. По его убеждению, все составляющие, как военные, так и политические, показывают преимущество россиян.
Политик считает, что выходом из ситуации есть то, что надо делать изменения в системе управления войсками и в системе поставок вооружения, финансировать больше оборонно-промышленный комплекс. Надо работать с партнерами для того, чтобы как можно быстрее укрепить фронт.
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