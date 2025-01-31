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Касается лично Зеленского: какое условие выставят Путину перед переговорами

Глава МИД Чехии Липавский заявил, что Россия желает, чтобы Запад поверил в то, что украинские власти якобы не способны вести переговоры

сегодня, 12:27
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Кравцев Сергей

Россию необходимо заставить принять Владимира Зеленского как президента суверенной нации. Это должно быть одним из условий возможных переговоров между странами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает n-tv.

Касается лично Зеленского: какое условие выставят Путину перед переговорами

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Мы должны заставить Путина (Владимир Путин, диктатор России, — ред.) принять Зеленского для переговоров и как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров. Путин, его министр иностранных дел Лавров (Сергей Лавров, — ред.) и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они разговаривают с канцлером Германии Олафом Шольцем или американским президентом, но не с украинцами", — заявил министр.

Липавский добавил, что Россия желает, чтобы Запад поверил в то, что украинские власти якобы не способны вести переговоры, в связи с чем важно не попасть в эту ловушку.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны проанализировали, с какой целью российские пропагандисты ТАСС опубликовали 30 января интервью с научным директором дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности", в котором освещаются постоянные усилия Кремля по формированию внутренних и глобальных ожиданий относительно будущих переговоров между правителем России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского назвали настоящую причину, почему Путин не просто не хочет, но и боится переговоров.




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