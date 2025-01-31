Касается лично Зеленского: какое условие выставят Путину перед переговорами

Россию необходимо заставить принять Владимира Зеленского как президента суверенной нации. Это должно быть одним из условий возможных переговоров между странами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает n-tv.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Мы должны заставить Путина (Владимир Путин, диктатор России, — ред.) принять Зеленского для переговоров и как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров. Путин, его министр иностранных дел Лавров (Сергей Лавров, — ред.) и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они разговаривают с канцлером Германии Олафом Шольцем или американским президентом, но не с украинцами", — заявил министр.

Липавский добавил, что Россия желает, чтобы Запад поверил в то, что украинские власти якобы не способны вести переговоры, в связи с чем важно не попасть в эту ловушку.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского назвали настоящую причину, почему Путин не просто не хочет, но и боится переговоров.



