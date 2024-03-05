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Карпюк о поставке снарядов: С нашей стороны х*рячит все – «цезари», гаубицы, тупо день и ночь

Военный Александр Карпюк предположил, что Вооруженным силам наконец-то поступили боеприпасы от союзников. Как он подчеркнул в Фейсбуке, об этом свидетельствует ситуация на фронте в течение этих суток

сегодня, 16:04
Автор:
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Ткачик Олеся
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Александр Карпюк отметил, что по его личным ощущениям, на фронте наконец-то появились в достаточном количестве снаряды.

Карпюк о поставке снарядов: С нашей стороны х*рячит все – «цезари», гаубицы, тупо день и ночь

Артиллерия на фронте

По его словам, за эти сутки линия под Донецком превратилась в очередной ад — работает артиллерия, авиация с обеих сторон, танчики, работало все.

"Но если раньше это все прилетало к нам с минимальным ответом, то сейчас х*рячит все, цезари, гаубицы, тупо день и ночь. На поле боя вернулась богиня войны артиллерия. Славим ее!"
– отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в последнее время Силы обороны испытывали "снарядный голод". Ряд экспертов, в том числе и западных, даже заявляли о том, что именно нехватка боеприпасов стала причиной того, что украинские военные вынуждены были выйти из Авдеевки и покинуть город врагу.

Кроме того известно, что все западные союзники работают над тем, чтобы найти для ВСУ боеприпасы. В частности, якобы в Германии еженедельно собирается группа экспертов и чиновников, работающих над поиском снарядов для Украины в разных странах. Говорят, что вроде бы эта группа обратила внимание на Индию, где есть много боеприпасов. Вроде бы Германия начала с ней тайные переговоры, суть которых в том, что Индия продаст боеприпасы посреднику, а тот передаст их Украине.

Также известно, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Ранее президент Петр Павел сообщил, что Чехии удалось обнаружить за пределами ЕС сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. А именно – 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм.





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Источник: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid02CZksyHnFCZGEYcZ28SW4ZjNzCV1qQPWJbt8yzijxZA35g1LkQwiNY5kLe9Afivyul
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