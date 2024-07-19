Кандидат в вице-президенты США заявил, что Украина не может победить: Пентагон сразу отреагировал

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Кравцев Сергей
Кандидат в вице-президенты США в случае победы на выборах Дональда Трампа – Джей Ди Вэнс, заявил, что Вашингтон не способен сегодня произвести столько оружия, сколько бы хватило для победы Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление прокомментировала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Голос Америки".
Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников
Отмечается, что представитель американского оборонного ведомства подчеркнула, что США активизировали свою оборонно-промышленную базу. Мысль о том, что Украина не может победить в войне, Сингх отвергла.
Пресс-секретарь Пентагона отметила, что не будет комментировать политические речи или предвыборную кампанию, но добавила, что может говорить о работе и обязательствах от американского Министерства обороны.
Сабрина Сингх подчеркнула, важно помнить, что при Администрации Джо Байдена США удалось активизировать оборонно-промышленную базу. Это, в свою очередь, привело к созданию рабочих мест.
Читайте также на портале "Комментарии" — сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который прошел путь от критика Дональда Трампа до одного из его крупнейших сторонников, официально принял номинацию от Республиканской партии на пост вице-президента на Национальном съезде Республиканской партии в среду вечером в Милуоки.
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