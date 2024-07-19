Кандидат в вице-президенты США заявил, что Украина не может победить: Пентагон сразу отреагировал

Кандидат в вице-президенты США в случае победы на выборах Дональда Трампа – Джей Ди Вэнс, заявил, что Вашингтон не способен сегодня произвести столько оружия, сколько бы хватило для победы Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление прокомментировала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Голос Америки".

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Отмечается, что представитель американского оборонного ведомства подчеркнула, что США активизировали свою оборонно-промышленную базу. Мысль о том, что Украина не может победить в войне, Сингх отвергла.

Пресс-секретарь Пентагона отметила, что не будет комментировать политические речи или предвыборную кампанию, но добавила, что может говорить о работе и обязательствах от американского Министерства обороны.

Сабрина Сингх подчеркнула, важно помнить, что при Администрации Джо Байдена США удалось активизировать оборонно-промышленную базу. Это, в свою очередь, привело к созданию рабочих мест.

"Рабочие места создаются прямо здесь, дома, когда речь идет о производстве 155-миллиметровых снарядов и других средств, которые не только укрепляют нашу оборонно-промышленную базу, но и помогают украинцам. Я бы также отвергла мнение, что Украина не может победить в этой войне. Мы видели, как украинцы были невероятно успешными на поле боя. Они продолжают окопываться и оттеснять россиян. Это бы никогда не закончилось за день. Это займет время, это занимало время, и это и в дальнейшем будет занимать время. И поддержка, которую Украина получила со всего мира, думаю, является настоящим свидетельством также и преданности Соединенных Штатов", – отметила спикер.

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