Канада заявила о новой военной помощи Украине

Канада направит в Украину новую партию военной помощи на сумму полмиллиарда канадских долларов и примет участие в многонациональных усилиях по подготовке украинских пилотов истребителей. Об этом, как сообщают "Комментарии", объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время неанонсированного визита в Украину в субботу, 10 июня.

Глава канадского правительства Джастин Трюдо

В офисе главы правительства Канады сообщили, что новый пакет предусматривает передачу Украине 288 ракет АІМ-7 для ПВО, передает "Укринформ".

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Кроме того, Канада передаст Вооруженным силам Украины 10 тысяч снарядов калибром 105 мм и в ближайшие недели завершит доставку 122 бронированных автомобилей Roshel, о чем было объявлено ранее.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Трюдо также сообщил, что Канада конфискует российский грузовой самолет Ан-124, приземлившийся в стране в прошлом году, и начнет процесс передачи его Украине.

Также главы двух государств приняли общую декларацию, состоящую из 13 пунктов. Согласно документу, текст которого опубликовал сайт Офиса президента Украины, стороны подтвердили однозначное осуждение военной агрессии России против Украины и подчеркнули, что РФ должна вывести все свои войска с территории Украины "немедленно, полностью и безоговорочно". Канада пообещала продолжать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины "столько, сколько потребуется".

В декларации отмечается, что с февраля 2022 года Канада выделила более восьми миллиардов долларов на помощь Украине и оказывает ей беспрецедентную военную поддержку, включая танки, системы противовоздушной обороны и артиллерию, и гражданскую помощь.

Тем временем, Зеленский прокомментировал контрнаступление: "Так Путину и передайте".

Министерство обороны задало всем украинцам три вопроса.

А вода по Крымскому каналу точно не попадет на полуостров.