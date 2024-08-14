Калининград оборонять будет некем: куда РФ экстренно перебрасывает свои войска

Наступление ВСУ в Курской области вынуждает российское Минобороны перебрасывать в регион войска из Калининграда. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Мы сейчас видим, как они (россияне – ред.) передислоцируют свои войска в Курск. Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы России нужно отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям", – заявил министр.

По его мнению, хорошим знаком от партнеров было бы разрешение на использование Украиной средств дальнего поражения, чтобы поражать вражеские цели глубже на их территории.

Отметим, ранее "The Wall Street Journal", со ссылкой на источники среди чиновников США, сообщало, что Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинской армии на российскую территорию.

По информации издания, это является первым признаком того, что операция Киева в Курске заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения. Официальные лица заявили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России, и не сказали, сколько войск, по оценкам США, перебрасывает Россия.

Но эта оценка США подкрепляет заявления украинских официальных лиц, которые утверждают, что неожиданная операция в Курской области на прошлой неделе отвлекла российские войска от Украины.

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