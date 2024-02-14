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Какую стратегию для нового контрнаступления выберет Сырский: ответ генерала

Новый Главнокомандующий ВСУ будет искать слабые места в обороне россиян

сегодня, 21:36
Автор:
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Марьян Ощановский
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Для новых наступательных действий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет "нащупывать" в обороне РФ слабые места, против которых направит удары украинских сил, убежден генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, военный стратег Мик Райан.

Какую стратегию для нового контрнаступления выберет Сырский: ответ генерала

Сырский сменил Залужного на посту Главнокомандующего ВСУ. Фото из открытых источников

Генерал отметил, что аналогичную стратегию Сырский уже использовал во время обороны Киева и контрнаступления в Харьковской области.

"Очень важно определить, где слабое место России. Это делал генерал Сырский последние несколько лет. Во время битвы за Киев он атаковал россиян не непосредственно, а мощно ударил там, где они были слабы, что привело к каскаду проблем противника. То же Сырский сделал в Харьковской области", — отметил австралийский генерал.

Мик Райан считает, что новое контрнаступление с нанесением удара в слабые места российской обороны Сырский, вероятно, попытается осуществить в начале 2025 года.

При этом генерал отметил, что вряд ли Сырский постарается повторить бои, которые происходили на юге Украины во время летнего контрнаступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну из украинских территорий, которые контролирует армия РФ. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.



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Источник: https://war.telegraf.com.ua/ukr/war-in-ukraine/2024-02-14/5834027-sirskiy-shukatime-slabki-mistsya-rosii-general-rayan-pro-nastup-ukraini-plani-okupantiv-i-novu-strategiyu-zakhodu?_gl=1%2Ancsr6e%2A_ga%2ANjc1MzE5ODUzLjE3MDY3NzI1MTg.%2A_ga_4R3J02BFG3%2AMTcw
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