Какую социальную и правовую защиту будут получать военные, воюющие на Курщине

Все военнослужащие, участвующие в операциях на территории государства-агрессора, должны получить равную социальную и правовую защиту, заявила нардеп Ирина Фриз. По ее словам, Комитет нацбезопасности, обороны и разведки поддержал соответствующий законопроект №11483.

Военные в Курской области

Как сообщила Фриз, после принятия данного проекта закона, будут урегулированы необходимые социальные и правовые гарантии от государства для спецназовцев, разведчиков, Госспецсвязей, выполняющих задачи по защите государства от каины-агрессора. Также нормы социальных гарантий для защитников будут распространяться и на членов их семей.

Нардеп рассказала, что законопроект президента определен как неотложный, так что на следующей пленарной неделе состоится его рассмотрение в Верховной Раде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году на финансовую поддержку военнослужащих выделено 751,3 миллиарда гривен, а еще более 14 миллиардов гривен предусмотрено в поддержку ветеранов. Структура выплат для военных включает две составляющие – регулярную денежную помощь и дополнительное вознаграждение (надбавки, устанавливаемые на время военного положения). В настоящее время они составляют 30 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч гривен соответственно.

Регулярная денежная помощь для военнослужащих также делится на две части: 1. базовая часть, включающая должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за стаж службы; 2. дополнительная часть — надбавки за особенности службы, режим секретности, научные или спортивные звания и т.д. В 2024 году минимальная заработная плата новобранца составляет 20130 гривен. Кроме того, Министерство обороны запустило веб-сайт Социального обеспечения и поддержки военнослужащих и их семей, где есть специальный калькулятор для расчета денежного довольствия военных с учетом доплат.





