Какой самый неприятный сценарий для Украины в войне – когда закончится ее горячая фаза



















Большинство украинцев с опасением ждет нового массированного наступления оккупантов, но при этом верят, что Генштабе ВСУ также есть свой план по контрнаступлению. Как может развиваться события на фронте и какой самый нежелательный для Украины сценарий в войне? В этих вопросах "Комментарии" разбирались при помощи экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Если Китай решит помогать РФ, Кремль может вынудить Украину сесть за стол переговоров

Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов считает, что самый неприятный для Украины сценарий в войне может наступить, если свое слово скажет Китай, решивший перестать занимать нейтральную позицию. Пекин может начать помогать России техникой и вооружением. Если это произойдет, то можно со всей очевидностью сказать, что конфликт серьёзно затянется. Мнением эксперт поделился у себя на ютуб-канале.

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"И это действительно может привести к тому, что Россия вынудит нас садиться за стол переговоров. Это самый худший вариант, который может быть на сегодняшний день. Я думаю, именно поэтому президент Зеленский поехал сейчас в это европейское турне – выбить максимум вооружения", – отметил эксперт.

По его мнению, украинское руководство понимает, что нужно использовать время и лучше "опередить Китай", не доводить войну до очень затяжного конфликта.

Олег Жданов считает, что идеальным вариантов для Украины стал бы выход ВСУ на границы 1991-го года до конца 2023 года. Тогда бы можно было подымать вопрос о том, чтобы вводить на территорию Украины иностранный контингент. Только так можно гарантировать Украине безопасность, чтобы у России не появился соблазн еще раз атаковать.

Страна-агрессор вскоре ощутит сильный дефицит ракет

Военный эксперт Роман Свитан считает, что весна может принести украинцам много приятных сюрпризов. Эксперт в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что у украинских защитников будут хорошие шансы совершить большое наступление и уже к концу весны выйти на административные границы 1991 года. А через полгода горячая фаза войны может прекратиться, но это произойдет только в том случае, если России никто не поможет с поставками вооружения, ведь одна она не справится.

Роман Свитан отметил, что любой военный человек может с уверенностью заявить, что сейчас все идет к тому, что украинская армия получит превосходство над российской на поле боя. Это произойдет уже в этом году. Понимают это и российские генералы, которые отвечают за наступление оккупантов.

"Россияне от безысходности вывели на максимальную мощность ОПК. Допустим, если они производят в сутки 5 тыс. снарядов, то через определенное время они уже используют все складские запасы в ноль и будут выстреливать 5 тыс. снарядов в сутки, а не 10-15 тыс., как сейчас", – объяснил военный эксперт.

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