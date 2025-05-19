Какой план у Путина до конца года по войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин полон уверенности, что его армия способна прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре области, на которые он претендует. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это означает, что Путин вряд ли предложит Дональду Трампу какие-либо значимые уступки во время телефонного разговора двух лидеров, а европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться добиться урегулирования независимо от этого.

Bloomberg обращает внимание, растет ощущение, что усилия США по навязыванию прекращения огня достигли кульминации, и чиновники в Европе не уверены, будет ли Трамп усиливать давление на Россию или просто "перейдет к следующему вызову, если потерпит неудачу".

"Несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин готов к затяжной войне, если это потребуется для достижения его целей, и, по словам двух других людей, близких к Кремлю, он оптимистично относится к перспективе дальнейших санкций со стороны США", — говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Кремль уже готовит россиян к заключению мирного соглашения: в США дали ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ближайшее время все услышат заявление президента США Дональда Трампа, что если российский диктатор Владимир Путин не продемонстрирует в течение какого-то разумного времени реальных шагов к миру, то Трамп начнет сомневаться, действительно ли Путин так уж сильно хочет мира. Все это было бы смешно, если бы кровь не лилась. Об этом у себя в Facebook пишет украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь.



