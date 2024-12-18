Какой месседж Зеленский послал Трампу: как россиян заставят сесть за стол переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не располагает необходимыми ресурсами для освобождения оккупированных территорий военным путем. Киев же полагается на международное дипломатическое давление, которое может заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на переговоры. Об этом украинский лидер рассказал в интервью газете Le Parisien. Еще ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению войны. О чем говорит то, что происходит сейчас на политико-дипломатическом фронте? Как понимать последние заявления Зеленского и Трампа? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У украинской дипломатии есть определенный расчет

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, чтобы понять последние заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, надо понимать, что он в целом стремится не вступать в конфронтацию с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который отметил своей ключевой задачей – прекращение войны между Россией и Украиной.

"Причем конкретных условий Трамп до сих пор так и не назвал. Очевидно, что он планирует в ходе переговоров достичь какого-то соглашения, которое позволило бы остановить войну. При этом долгое время в окружении Трампа и среди республиканцев была популярна идея, что украинцы просто хотят вечную войну с россиянами для того, чтобы постоянно получать американскую помощь. Эта идея была среди республиканцев достаточно популярна. И так же популярна была идея о том, что, с одной стороны, республиканцы против того, чтобы, например, Россия захватила всю Украину, но, с другой стороны, они не хотят финансировать то, чтобы Украина вела какую-то очень долговременную войну за отвоевание всех оккупированных Россией территорий. И, соответственно, эту ситуацию следует рассматривать именно таким образом. Поэтому, я думаю, что президент Украины просто таким образом посылает месседж Трампу, что Украина не заинтересована в вечной войне, Украине нужен мир, но стабильный, устойчивый, надежный мир с соответствующими гарантиями, что он не будет нарушен россиянами, когда те поймут, что ситуация для них улучшилась и можно попытаться так сказать переиграть ее в свою пользу", – говорит эксперт.

По его мнению, именно такой месседж украинский президент посылает новоизбранному президенту Соединенных Штатов.

При этом Петр Олещук отмечает, что следует понимать, что уже происходят определенные изменения в восприятии ситуации со стороны новоизбранной американской администрации.

"Уже сейчас в западных СМИ распространяется мнение, что Трамп понимает, что главное препятствие миру в Москве, а не в Киеве. И, соответственно, давить нужно на Москву, чтобы действительно достичь каких-то мирных договоренностей. И очевидно, что президент Украины это мнение пытается поддерживать. Поэтому на данный момент задача украинской дипломатии состоит в следующем – показать, что Украина хочет мира, показать, что Украина готова к любым мирным переговорам, но Украина требует справедливости и требует надежных гарантий безопасности. Это вполне ясные и обоснованные требования. Поэтому вполне понятно, что Россия их сейчас отвергает и, скорее всего, будет отвергать в будущем. Таким образом, поняв, что главная проблема в достижении мира именно в Москве, Трамп будет вынужден как-то пересматривать свою политику и в отношении Украины, и в отношении России. Очевидно, в этом и заключается расчет украинской дипломатии", – подытожил политолог.

Вся формула Трампа упирается в то, что должна быть третья сила, которая встанет между россиянами и украинцами

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник так прокомментировал ситуацию:

"Украинская риторика наконец-то стала адекватно реагировать на сигналы с Запада. Мы должны понимать, что Трамп четко отмечает, что он за прекращение войны. Мы не можем идти против этой риторики. Поэтому мы также отмечаем, что да, мы тоже готовы на примирение. Но примирение на условиях освобождения территории Украины. Это первый самый главный момент".

Николай Мельник обратил внимание, что, если посмотреть на происходящее, то в какой-то момент мы стали забывать такой тезис, как границы 1991-го года. Мы стали говорить о линии разграничения.

"Сейчас вся формула Трампа упирается в то, что должна быть третья сила, которая встанет между россиянами и украинцами. Европейцы на это пока никак не отреагировали. В то же время Россия продолжает экономико-финансово-дипломатическое давление на европейцев, пытаясь их либо исключить из этого процесса, либо сделать из них неповоротливую партию примирения, которая за все хорошее, но не хочет никоим образом помогать. Поэтому на данном этапе нужно все же дождаться инаугурации Трампа", – отметил эксперт.

Он прогнозирует, что после инаугурации Украине дадут необходимое оружие для того, чтобы нанести мощное огневое поражение по россиянам. Это нужно для того, чтобы посадить их за стол переговоров.

"Пока же мы имеем следующую ситуацию: Америка готова быть за столом переговоров, Украина – готова. Россия – нет", – констатировал Николай Мельник.

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