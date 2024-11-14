Какой город Донбасса может превратиться в "мясорубку" и пасть еще до инаугурации Трампа

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Кравцев Сергей
В последнее время все больше тревожных новостей поступает с Курахово Донецкой области, где враг усиливает давление. Действительно ли этот город может превратиться в "мясорубку"? Какова вероятность того, что этот город РФ полностью захватит до инаугурации Дональда Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что российские подразделения на Покровско-Кураховском направлении уже задействуют дополнительные резервы.
По словам Коваленко, рассчитывать на то, что Курахово удастся удержать в обороне до конца, не стоит. Эксперт считает, что в определенный момент украинским силам придется отступать.
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" отметил, что российские оккупанты могут захватить Курахово на Донетчине до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, или, вероятно, и раньше, поскольку город уже на 50 -60% находится в окружении.
В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток противник проводит самые активные действия на Покровском и Кураховском направлениях.
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