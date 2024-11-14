Какой город Донбасса может превратиться в "мясорубку" и пасть еще до инаугурации Трампа

В последнее время все больше тревожных новостей поступает с Курахово Донецкой области, где враг усиливает давление. Действительно ли этот город может превратиться в "мясорубку"? Какова вероятность того, что этот город РФ полностью захватит до инаугурации Дональда Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Сейчас россияне пытаются закрепиться на восточных окраинах Курахово

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что российские подразделения на Покровско-Кураховском направлении уже задействуют дополнительные резервы.

"Например, Вторая общевойсковая армия, которая входит в состав группы войск "Центр", недавно была усилена 61-й отдельной бригадой морской пехоты. Зона ответственности этой бригады – Левобережная Херсонщина, Алешки, но ее передислоцировали на Покровское направление для усиления. То есть резервы уже тратят, и Курахово может превратиться в мясорубку, которая максимально пропустит через себя российский ресурс, и оккупантам не хватит потенциала, чтобы начать наступательные действия на Покровск", – пояснил эксперт.

По словам Коваленко, рассчитывать на то, что Курахово удастся удержать в обороне до конца, не стоит. Эксперт считает, что в определенный момент украинским силам придется отступать.

"Сейчас россияне пытаются закрепиться на восточных окраинах Курахово, но между восточной частью города и его центром проходит Балка Длинная – естественная преграда, которая может стать долгосрочным тормозным элементом для наступающих войск. Например, как это было в Часовом Яру, когда канал долгое время был естественной преградой, не позволявшей россиянам закрепиться на правом берегу. Поэтому такие особенности могут быть использованы для максимального замедления россиян в районе Курахово", – подытожил Александр Коваленко.

Курахово уже на 50-60% находится в окружении

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" отметил, что российские оккупанты могут захватить Курахово на Донетчине до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, или, вероятно, и раньше, поскольку город уже на 50 -60% находится в окружении.

"Я лично предполагаю, что к Новому году, возможно, в течение следующих 30 дней нам придется оттуда выйти, потому что угроза серьезная и существенная", — подчеркнул эксперт.

В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток противник проводит самые активные действия на Покровском и Кураховском направлениях.

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