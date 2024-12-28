Рождество в Покровске прошло в тревожной тишине. Этот город, важный транспортный узел Донецкой области на востоке Украины, до февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, имел население около 60 000 человек. Сейчас в городе осталось очень мало гражданских — в основном здесь находятся военные украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"В городе царит неприятная тишина... затишье перед бурей", — поделился боец-доброволец Денис Христов.

Авторы материала отмечают, эта буря, которой опасаются украинцы, имеет название: 90-я гвардейская танковая дивизия российской армии. Это один из ключевых элементов мощных российских сухопутных сил, которые включают десятки бригад и полков в составе двух полевых армий, общей численностью до 70 000 военных. Эти силы продвигаются в направлении Покровска, стремясь захватить город в начале четвертого года войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский гарнизон в Покровске и его окрестностях, который выполняет главные задачи по защите стратегически важного города, значительно меньше по численности: примерно до 10 бригад, каждая из которых насчитывает не более 2000 солдат. Однако украинцы получают важную поддержку. Одна из новейших бригад ВСУ – 155-я механизированная бригада – разворачивается вблизи города. В ее составе – новые немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar, которые бригада получила после учений во Франции и Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

В материале говорится, что российские войска тем временем хоть и несут огромные потери, но продолжают подбираться ближе к городу. Ближайшие подразделения находятся всего в 6,4 км от Покровска. Вдоль 1287-километровой линии фронта российские войска осуществляют наступательные действия как на западе России, так и на севере, востоке и юге Украины. В Курской области российские атаки имеют отдельную цель, однако их результаты могут повлиять на будущую битву за Покровск. По данным Украинского центра оборонных стратегий, российские подразделения к югу от Покровска наступают, выполняя задачу по созданию оборонительной линии. Она может удерживать украинские силы от укрепления обороны Покровска или прорыва блокады города.



