Какова должна быть справедливая мобилизация: социолог рассказал о настроениях в обществе

Многие украинцы готовы донатить и волонтеры, чтобы ускорить победу в войне с РФ, однако непосредственно рисковать собственной жизнью и идти воевать готовы менее 10%. Поэтому государство должно определиться, какой должна быть справедливая мобилизация в Украине. Об этом журналистам "Украинской правды" заявил глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, прокомментировав последние исследования Киевского международного института социологии о настроениях украинского общества.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

"Это очень чувствительный вопрос. Конечно, очень много людей готовы многое делать: донатить, волонтерить. Но непосредственно рисковать жизнью и участвовать в боевых действиях – это на порядок труднее, чем донатить или работать волонтером. По нашим оценкам, готовым брать в руки оружие примерно 8% по отношению ко всем категориям", – сообщил эксперт.

Как продолжил социолог, определенный процент людей может говорить о готовности идти в армию, однако на самом деле этого может и не происходить.

Делая опрос, социологи спрашивали респондентов об оценке контрнаступления, однако мобилизацию не затрагивали, избежав вопросов, еще сильно связанных с военными действиями, продолжил Владимир Паниотто.

"Это должна быть государственная политика. Вопрос можно проверять, когда у власти есть какие-то варианты и они хотят проверить, какой из этих вариантов будет считаться более или менее справедливым. Но я, честно говоря, не видел такого исследования", – сказал социолог.

При этом почти половина респондентов испытывает стыд за уклоняющихся от мобилизации.

Приблизительно 54% украинцев признают утверждение: "уклоняющихся от мобилизации можно понять – никто не хочет умирать

"Противоречивое отношение к мобилизации, которое может проявляться и на уровне общественного сознания, и в сознании отдельных граждан, является весомым вызовом для военно-политического руководства государства и потребует применения психологически обоснованных мер по эффективному обеспечению мобилизации", – отмечают эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что социолог рассказал, как увольнение Залужного повлияло на рейтинг Зеленского