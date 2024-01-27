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Какова цель Украины на 2024 год: что сказал Кулеба

Украина стремится вернуть контроль над небом

сегодня, 20:42
Автор:
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Марьян Ощановский
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Цель Украины на 2024 год – установить контроль над своим воздушным пространством. Эта цель станет достижимой после того, как ВСУ получат американские истребители F-16. Об этом на совместном брифинге в Киеве с главой МИД Литвы рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Какова цель Украины на 2024 год: что сказал Кулеба

Кулеба рассказал о планах Украины на 2024 год. Фото из открытых источников

"Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны – именно в этом состоит важность нашего сотрудничества с Литвой, – если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо", – заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина работает над воплощением этой цели, однако ей необходимо получить "все эти элементы в достаточном количестве и в нужное время".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/01/27/7178372/
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