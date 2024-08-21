Каков прогноз по операции в Курской области: изменился ли фронт

Пока все больше доводов, что Курская операция не только не прекратится в ближайшее время, но и получит свое развитие. Действительно ли это так? Изменила ли операция в Курской области фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

В РФ пытаются игнорировать ситуацию в Курской области

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что зона контроля в Курской области не станет стационарной линией боестолкновения и будет расширяться. Она будет двигаться не в пользу российских окупантов. И мы можем делать выводы даже сейчас, что некоторые районы могут оказаться в Курской области в изоляции.

"Если мы говорим о зоне боевых действий, то наиболее интенсивным будет оставаться Торецко-Покровское направление. Здесь только вопрос, какая зона контроля будет расширяться быстрее – в Курской области или движение РФ на Мирноград и Покровск. Я думаю, что именно первый вариант, и это будет элементом давления непосредственно на российское военно-политическое руководство", – заявил Коваленко.

Он также отметил, что в России на федеральном уровне преимущественно уделяют внимание событиям на Торецко-Покровском направлении и пытаются игнорировать ситуацию в Курской области.

"Отчитываются почти каждый день в телеэфирах о каких-то больших успехах, существенном продвижении. Хотя оно не отличается существенно от того, что было неделю назад. Отличается лишь то, что они ближе к Мирнограду и Покровску, но темпы не растут", — сказал эксперт.

Он отметил, что россияне полностью умалчивают, что у них уже более 1200 квадратных километров неконтролируемой территории в Курской области.

Оккупанты не вывели значительную часть сил из Украины

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью Radio NV рассказал, что военная операция на территории России не заставила оккупантов вывести значительное количество сил с территории Украины.

"Да, по отдельным направлениям они собирают отдельными партиями, небольшими слоями. В российском Генштабе не идиоты сидят, они понимают замысел нашей операции – как обойти, ввести в заблуждение, заставить россиян оттянуть свои силы. К сожалению, пока так масштабно это не происходит ", – сказал он.

Эксперт отметил, что с Харьковского направления поступали противоречивые сообщения о возможном опрокидывании российских сил, однако ситуация до сих пор неясна.

"Если мы говорим в целом о Покровске, наши военные говорят, что их в десятки раз больше, чем было в Соледаре 2022-2023 годов. Гораздо хуже. Прут, действительно, невероятно сильно, пешими порядками, группы по 5-10 человек. И без остановки, 24/7 КАБы, говорят, кучность 200-250 метров, забрасывают в большом количестве и просто невозможно голову поднять", — рассказал Ступак.

Читайте на портале "Комментарии" — возможны ли переговоры с РФ после Курской операции: чего ждать от Москвы.



