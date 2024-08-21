Каков прогноз по операции в Курской области: изменился ли фронт

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Кравцев Сергей
Пока все больше доводов, что Курская операция не только не прекратится в ближайшее время, но и получит свое развитие. Действительно ли это так? Изменила ли операция в Курской области фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что зона контроля в Курской области не станет стационарной линией боестолкновения и будет расширяться. Она будет двигаться не в пользу российских окупантов. И мы можем делать выводы даже сейчас, что некоторые районы могут оказаться в Курской области в изоляции.
Он также отметил, что в России на федеральном уровне преимущественно уделяют внимание событиям на Торецко-Покровском направлении и пытаются игнорировать ситуацию в Курской области.
Он отметил, что россияне полностью умалчивают, что у них уже более 1200 квадратных километров неконтролируемой территории в Курской области.
Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью Radio NV рассказал, что военная операция на территории России не заставила оккупантов вывести значительное количество сил с территории Украины.
Эксперт отметил, что с Харьковского направления поступали противоречивые сообщения о возможном опрокидывании российских сил, однако ситуация до сих пор неясна.
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