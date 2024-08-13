Каков будет "ответ" России за Курскую область: сколько у нас еще осталось времени

Операция в Курской области продолжает оставаться в центре внимания. Кремль не скрывает, что эти события его серьезно смущают и он стремится как можно скорее вытеснить ВСУ. Когда для Украины может закрыться окно возможностей? Какой может быть месть страны-агрессора? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Украинская армия будет содержать эту территорию столько, сколько сможет

Военный аналитик Павел Нарожный в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что Украина начала операцию в Курской области неделю назад. Окно возможностей, которое дал нам эффект неожиданности, может длиться до 12 дней.

Эксперт отметил, что украинские войска довольно быстро продвигались, хотя темп уже замедлился, потому что на некоторых участках начали строить укрепления.

По словам аналитика, украинская армия будет содержать эту территорию столько, сколько сможет, потому что у нас резервов не так много. При этом добавил, что мы не знаем официальной задачи Курской операции, но очевидно, что речь идет и об отвлечении российских войск по разным направлениям, в частности, из Харьковщины и Донбасса, где очень горячо. Он отметил, что на сегодняшний день Россия перебрасывает подразделения из Крыма и Харьковщины.

Нарожный отмечает, что пока враг подтягивает сравнительно небольшое количество личного состава, а также несколько единиц артиллерийских средств.

"Они уже туда подвозят артиллерию, но она мизерная, потому что речь идет о МТ-12 "Рапира" — это противотанковая устаревшая пушка калибра 100 мм. Но это вопрос времени, когда они там появятся. Наше окно возможностей, когда работает момент неожиданности" – от силы 10-12 дней", — подчеркнул он.

По его словам, это время пока они смогут загрузить технику на платформы и перебросить ее и личный состав с других участков фронта, в частности, из Харьковщины.

Нарожный отметил, что Курская операция очень хорошо спланирована, было сделано все грамотно, в частности с вырубкой российской связи, чтобы не было координации действий врага.

Вряд ли враг нас может удивить чем-то новым

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эфире телемарафона отметил, что месть России за наступательную операцию в Курской области будет, но вряд ли враг нас может удивить чем-нибудь новым.

"Ответ однозначно будет. Но в части новизны россияне на высшей точке своих возможностей", – отметил он.

При этом подчеркнул, что ничем новым врагом нас не удивит, за исключением оружия массового поражения. Хотя химическое оружие уже россияне применили.

"Возможно дойдут до безумия – какого-то биологического оружия. И, конечно, ядерной дубинкой они машут с начала этой войны", – отмечает Черник.

Он отметил, что проведенная Украиной Курская операция блестящая, и она стала для России невероятно проблемной. Поэтому оккупанты начинают разгонять психологическую волну, что применят нечто такое, чего мы еще не видели.

"Нет ни одного типа ракет, которые они против нас не применили, нет ни одного типа БПЛА, которые они против нас не применили. Ну разве что баллистические ракеты с обычной взрывчаткой, но скорее я метафоризирую, чем оно произойдет в реальности", — сказал эксперт.

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