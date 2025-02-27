В последнее время существенно активизировались разговоры о том, что предшествовать мирному соглашению в Украине может режим прекращения огня и перемирие. Какое время может занять прекращение огня? Что будет происходить на линии фронта после перемирия? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Прекращение огня не означает официального окончания войны

Военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV" высказал мнение, что большинство украинцев, которые хотят скорейшего окончания боевых действий в Украине, можно понять.

"Те, кто непосредственно не вовлечены в войну, но постоянно ее чувствуют. Хочется прекращения боевых действий. Люди надеются, что откроют границы, они смогут выехать к своим семьям. Или наоборот эти семьи вернутся к ним. Это ожидание понятно и здесь трудно кого-то обвинять", — сказал Попович.

В то же время он отметил, что прекращение огня не означает официального окончания войны. По его словам, такой режим может длиться долгое время и имеет различные примеры результативности в истории.

"Я хочу напомнить два примера. Первый — это то, что было у нас на Донбассе. Минские договоренности, мы помним. Они были направлены на заморозку войны. Они же не выполнялись в течение восьми лет. Прекращение огня – где-то оно затухало, где-то возобновлялось. А второе — давайте вспомним Корейский полуостров, там нет мирных договоренностей, есть только прекращение огня. Так же нет мирного договора между РФ и Японией. То есть прекращение огня может длиться неограниченное время. А формально и практически война будет продолжаться", — добавил Попович.

Замороженный конфликт будет проходить в режиме многочисленных столкновений

Аэроразведчик Александр Карпюк в интервью "Фокусу" заявил, что после "заморозки" войны на текущей линии фронта ситуация будет напоминать "перемирие" времен АТО с постоянными нарушениями режима тишины, но в значительно большем масштабе.

По убеждению эксперта, заморозка войны не принесет стабильности, а создаст ситуацию "супер АТО".

"Я имел опыт пребывания на линии фронта во время АТО. Тогда был режим прекращения огня, ограничения на калибры – запрет на применение тяжелой артиллерии, а только 82-мм минометы могли использоваться. В этих условиях снайперы и ДРГ работали на улучшение тактического положения, выбивали врага, нарушали линии обороны. Теперь же с развитием технологий ситуация изменилась: один снайпер уже не может сравниться с дронщиком", — говорит Карпюк.

По мнению военного, замороженный конфликт будет проходить в режиме многочисленных столкновений. Причем теперь обе стороны настроены очень агрессивно одна против другой.

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