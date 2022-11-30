Какое решение США может ударить по ЧВК «Вагнера» – может ли эта структура пойти против Путина

Администрация президента США Джо Байдена обдумывает, следует ли объявить российскую ЧВК "Вагнера", владельцем которого является бизнесмен Евгений Пригожин (известный как "повар Путина"), иностранной террористической организацией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Есть ли возможность уничтожить эту ЧВК или значительно ослабить ее? Может ли данная "частная армия" повернуться против путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российская ЧВК «Вагнера». Фото: из открытых источников

Пригожин на 110% зависит от Путина

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"На 90% процентов уверен, что против путинского режима эта ЧВК не пойдет. По той простой причине, что фактический спонсор этой организации – Пригожин на 110% зависит от Путина. И как только Путин тем или иным способом будет отстранен от власти, это будет означать конец Пригожину".

Что касается объявления ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией, эксперт не видит оснований для того, чтобы этого не сделать.

"Существуют ли рычаги, которые способны ослабить эту организацию? Без сомнения! И их немало", – отмечает Георгий Тука.

По его словам, финансирование данной ЧВК осуществляется за счет коррупционных схем, которые выстроены внутри РФ и интегрированы в бизнес-структуры Пригожина. Достаточно, поясняет эксперт, проанализировать, выявить слабые места этой бизнес-империи – и нанести финансово-экономический удар по источникам получения прибыли, которая в дальнейшем используется на содержание "вагнеровцев".

Признание ЧВК "Вагнера" террористической организацией может серьезно ударить по бизнесовой составляющей этой компании

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что повернуть против путинского режима пригожинская ЧВК не сможет. Но она, акцентирует эксперт, остается скорее персональным активом Пригожина, нежели – активом Путина или РФ в целом.

"Конечно, признание ЧВК "Вагнера" террористической организацией может серьезно ударить по бизнесовой составляющей этой компании. И соответственно – отобразиться на ее боеспособности", – говорит Олег Саакян.

Он напоминает, что "вагнеровцы" воюют не только в Украине (выполняя, в том числе, "грязную работу" по мобилизации и "утилизации" здесь российских зэков), но и выполняют ряд миссий на Ближнем Востоке и в Африке. Обеспечивая, с одной стороны, военными методами интересы России, а также поддержку ряда диктаторских режимов. Плюс – банальное зарабатывание денег (охрана тех или иных объектов; выполнение военных задач в интересах третьих лиц; банальные бандитизм, грабеж, террор).

"Прежде всего, оглашение ЧВК "Вагнера" террористической организацией ударит по ней именно на просторах Африки и Азии, а не в Украине", – констатирует политолог.

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