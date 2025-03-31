Какое направление фронта в марте стало самым успешным для ВСУ: Сырский сделал заявление

Украинские защитники продолжают выполнять ключевую задачу, которая состоит в том, чтобы не давать возможности врагу продвигаться вглубь территории Украины. Если же говорить о направлениях фронта, где у ВСУ в марте было больше всего успехов, то это, конечно же, Покровское направление. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Благодаря принятым управленческим решениям и устойчивости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в операционной зоне ОТГ "Донецк", противник сосредотачивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте", — написал главком.

По его словам, там, где это возможно, украинские военные применяют тактику активной обороны, но есть и такие направления фронта, где наши бойцы даже продвигаются вперед, улучшая таким образом тактическое положение. ВСУ восстанавливают десятки позиций и сковывают значительные силы противника.

С начала марта, артиллерия Сил обороны выполнила около 100 тысяч огневых задач, операторы дронов — более 81,7 тысячи боевых специальных задач, включая 158 поражений средствами DeepStrike.

Сырский обратил внимание на необходимость увеличения количества беспилотников на оптоволокне, против которых вражеские средства РЭБ окажутся беспомощными. А также определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом. Он отметил необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого напрямую зависит сохранение жизни воинов.

В частности, был осовременен курс БЗВП. теперь его продолжительность составляет 1,5 месяца. Был введен обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах. Сырский рассказал, что это уже дает положительные результаты, ведь в этом месяце было зафиксировано снижение потерь по сравнению с предыдущими.

Другим важным вопросом, которому было уделено достаточно много времени на совещании, было содержание и подготовка вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона. Повышение защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники.

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