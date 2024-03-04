Какое главное преимущество России на фронте и как врага его лишить

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Кравцев Сергей
Россия не прекращает свое давление на фронте пытаясь и дальше продавливать оборону ВСУ. Какое главное преимущество России и как врага его лишить? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV высказал мнение, что на сегодняшний день самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы являются главным преимуществом России на фронте, и враг будет атаковать ими, пока будет иметь такую возможность.
Он считает, что потерять это преимущество враг может, когда Украина получит самолеты F-16 с дальнобойными ракетами. Кроме того, для этого нужны дополнительные пусковые ЗРК Patriot и ракет к ним, чтобы насытить ими линию фронта.
Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что западные истребители F-16 действительно помогут эффективно бороться с российскими бомбардировщиками Су-34 и истребителями Су-30СМ, которые донимают украинских защитников управляемыми авиационными бомбами на линии фронта.
Романенко рассказал, что сложность поединка F-16 против вражеских бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-30СМ будет зависеть от того, на каком расстоянии можно будет обнаружить вражеские самолеты, и на каком россияне смогут заметить наши F-16.
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