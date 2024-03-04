Какое главное преимущество России на фронте и как врага его лишить

Россия не прекращает свое давление на фронте пытаясь и дальше продавливать оборону ВСУ. Какое главное преимущество России и как врага его лишить? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Россияне будут пытаться дезориентировать нас

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV высказал мнение, что на сегодняшний день самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы являются главным преимуществом России на фронте, и враг будет атаковать ими, пока будет иметь такую возможность.

"Они (россияне – ред.) прекрасно понимают, что у них есть немного времени и что вот эти Су-34, эти управляемые авиабомбы – это их главное преимущество над нашими Силами обороны по всей линии фронта. Поэтому они будут использовать это преимущество столько, сколько это им будут позволять обстоятельства", – прокомментировал эксперт.

Он считает, что потерять это преимущество враг может, когда Украина получит самолеты F-16 с дальнобойными ракетами. Кроме того, для этого нужны дополнительные пусковые ЗРК Patriot и ракет к ним, чтобы насытить ими линию фронта.

"То, о чем сказал президент. Если бы мы имели еще дополнительных хотя бы 10 пусковых, мы просто бы нивелировали российское преимущество в авиации. Россияне просто не смогли бы применять уже свои Су-34", – добавил Сергей Кузан.

Украинским силам надо будет просто освоить и проработать новые тактические методы

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что западные истребители F-16 действительно помогут эффективно бороться с российскими бомбардировщиками Су-34 и истребителями Су-30СМ, которые донимают украинских защитников управляемыми авиационными бомбами на линии фронта.

"Они смогут эффективно отстреливать носители УАБов. Если перед тем, как F-16 вступят в бой, нам их передадут с современным эффективным вооружением, то мы сможем эффективно действовать по россиянам, не подвергаясь опасности. Потому что первая партия самолетов F-16 будет относительно небольшой, и для нас потеря каждого будет болезненной", — подчеркнул он.

Романенко рассказал, что сложность поединка F-16 против вражеских бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-30СМ будет зависеть от того, на каком расстоянии можно будет обнаружить вражеские самолеты, и на каком россияне смогут заметить наши F-16.

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