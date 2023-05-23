Какими будут последствия битв за Бахмут для РФ – почему "Вагнер" не выйдет из города

Многие военные эксперты считают, что битва за Бахмут обернется для российской армии огромной трагедией. Ведь российское руководство потеряло в этих затяжных сражениях лучших бойцов, а также очень большое количество военной техники. Действительно ли Бахмут обернется трагедией для России? И, почему, несмотря на эмоциональные заявления и большие потери Пригожин не даст команду "вагнеровцам" покинуть Бахмут? Издание "Комментарии" разбилось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бахмут. Фото: из открытых источников

В боях за Бахмут ЧВК "Вагнера", принимавшая активное участие в попытках россиян оккупировать город, была "разбита"

Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс в интервью "Sky News" высказал мнение, что усилия России по захвату Бахмута в Донецкой области привели к тому, что подразделения ЧВК "Вагнера" были разбиты.

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Генерал отметил, что только благодаря тому, что Москва перебросила на Бахмутское направление "драгоценные резервы людей", удалось остановить продвижение ВСУ под Бахмутом.

Ричард Бэрронс отметил, битва за Бахмут стала феерической, ведь обе стороны бросили в сражение тысячи людей и понесли огромнейшие потери, но в итоге ни одна из сторон так и не смогла одержать победу.

"России пришлось перебросить драгоценные резервы людей и боеприпасов, чтобы остановить движение украинцев к северу и югу от города, что затруднило их подготовку к наступлению, но следующее большое дело — контрнаступление Украины", — заявил эксперт.

Из российского военного руководства никто не выпустит "вагнеровцев"

Военный эксперт Олег Жданов заявил в своем эфире на YouTube, что несмотря на заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе из Бахмута 25 мая, боевики уйти не смогут. Им просто не позволят этого сделать из-за конфликта Пригожина с российским военным руководством.

"Мы проводим успешные контратаки, имеем успех, развиваем его на фалангах к северу и югу от Бахмута. Кстати, южный выступ уже срезан полностью у Бахмута. Там есть угроза окружения регулярной российской армии", – заявил эксперт.

Олег Жданов предполагает, что Бахмут превратится для "вагнеровцев" одной большой могилой. Им никто из руководства Минобороны РФ не позволит выйти из города, они там будут погибать до последнего.

По словам Жданова, продвигаться в сторону частного сектора и промышленной зоны "вагнеровцы" не будут, потому что там плотно стоят ВСУ.

"Усиливать их (Ред. – вагнеровцев) в самом Бахмуте российская армия особо не будет, ведь у Генштаба, у Герасимова возникли проблемы к северу и югу от Бахмута. Сейчас все силы и все резервы будут, скорее всего, брошены на оборону этого города", – считает Жданов.

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