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Каких ударов врага ожидать в ближайшие дни: в ВСУ сделали заявление

Наталья Гуменюк не исключает, что россияне способны меньше, чем за пару суток, подготовиться к новому воздушному террору Украины

сегодня, 11:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ближайшие дни российские войска, скорее всего, не будут применять массированные ракетные и дроновые атаки по Украине. При этом враг может применять точечные удары. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Каких ударов врага ожидать в ближайшие дни: в ВСУ сделали заявление

Ракетный удар. Фото из открытых источников

По ее словам, уже можно прийти к выводу, что после того, как Россия проводит массированные ракетные атаки, они берет паузу на несколько дней.


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"Речь идет о ракетных массированных ударах. Но тут надо быть начеку и понимать, что враг время от времени тактику меняет. Вполне вероятно они могут применять точечные одиночные ракетные удары", — заявила Наталья Гуменюк.

При этом Гуменюк призвала украинцев не расслабляться.

"Летний период, жара очень существенно влияет на психологическое состояние людей, они расслабляются и, отдохнув за выходные, чувствуют, что жизнь наладилась. Очень всем этого желаю, но надо понимать, что враг продолжает нас терроризировать", — отметила Гуменюк.

Она сообщила, что сейчас ни одного ракетоносителя в Черном море нет. По ее словам, вероятно, они перестраиваются, слаживают свои действия с авиацией, разведкой.

"Пару дней мы можем говорить о том, что они, скорее всего, будут использовать либо баллистические угрозы, а это также способ психологического террора, либо любые способы атак прифронтовых территорий. Ракетный и дроновый террор сейчас на определенной паузе. Хотя им может понадобиться меньше времени, чем пара суток", — отмечает Гуменюк.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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