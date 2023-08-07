Каких ударов врага ожидать в ближайшие дни: в ВСУ сделали заявление

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Кравцев Сергей
В ближайшие дни российские войска, скорее всего, не будут применять массированные ракетные и дроновые атаки по Украине. При этом враг может применять точечные удары. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
По ее словам, уже можно прийти к выводу, что после того, как Россия проводит массированные ракетные атаки, они берет паузу на несколько дней.
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При этом Гуменюк призвала украинцев не расслабляться.
Она сообщила, что сейчас ни одного ракетоносителя в Черном море нет. По ее словам, вероятно, они перестраиваются, слаживают свои действия с авиацией, разведкой.
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