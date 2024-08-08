Какие возможны версии операции в Курской области: могли ли ВСУ сыграть на опережение

В настоящее время российские пропагандисты из всех возможных ресурсов пытаются рассказывать о том, как "киевский режим" вероломно вторгся на территорию Курской области. Даже диктатор Путин заговорил о провокации и теракте. Украина практически не комментирует происходящее. Однако издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы разобраться в непростой ситуации.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Операция в Курской области РФ была хорошо спланирована

Аналитик, бывший советник главы МВД, основатель добровольческого батальона "Добробат" Виктор Андрусив в эфире телемарафона выразил мнение, что операция в Курской области РФ перспективна для Украины со стратегической точки зрения.

Первая версия, по мнению Андрусива, состоит в попытке захватить Курскую АЭС и обменять ее на Запорожскую.

"Это было бы очень сильно. Возвращение ЗАЭС в нашу сеть – это фактически решение всех наших проблем, поскольку до войны оно давало 30% нашего электричества. Это лучшая для нас версия, но очень немного шансов на успех", — отметил аналитик.

По второй версии, эта операция – это отвлечение резервов из Харьковской области.

"Курскую область обороняет группа войск "Север", которая, собственно, и ведет операцию в Волчанске. Отвлечение резервов позволит выбить россиян из наших захваченных ими населенных пунктов Харьковской области. Это хорошая версия с хорошими шансами на успех", — прокомментировал Андрусив.

Третья версия – превентивный удар. Как пояснил эксперт, ВСУ нанесли превентивный удар во избежание повторения ситуации в Харьковской области. В то же время Андрусив отметил, что в эту версию не очень верит, но если это так — то это "заслуживает аплодисментов".

"Четвертый. Это кампания направлена на Запад, который начал отчаиваться в шансах Украины. Маловероятно, но если это так, то тоже хорошая версия. Действительно, мы давно не вели наступательных операций", — подчеркнул Андрусив.

И еще одна версия, о которой он отмечает – это действия с целью создания информационного шума в РФ. Эта версия, по мнению Андрусива, маловероятна.

Превентивный удар

Полковник ВСУ, экс-начальник пресс-службы Генерального штаба (2014-2017 гг.) в эфире телемарафона выразил мнение, что Вооруженные силы Украины делают в Курской области – это не что иное, как попытки предотвратить наступления российских оккупантов на Сумскую область.

"Я думаю, что именно в рамках превентивной деятельности украинская армия перешла в наступление для того, чтобы ликвидировать плацдармы, которые формировались российскими войсками для проведения атак на наше пограничное, тех областей, которые граничат с Российской Федерацией", — сказал он.

Селезнев добавил, что в настоящее время, по оценкам некоторых экспертов, считается, что около 70-75 тыс. российских войск сосредоточены на территории трех областей.

"Соответственно Брянской, Курской и Белгородской. Понятно, что львиная их часть сосредоточена на юге Белгородской области для того, чтобы в дальнейшем использовать их для продвижения на севере Харьковской области. Но, тем не менее, определенные приготовления происходили на территории Курской области", — отметил полковник.

По его словам, там действовали подразделения 6-й армии, 44-го армейского корпуса, Ленинградского военного округа, ряд признанных подразделений, в том числе 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации.

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