Какие возможны версии операции в Курской области: могли ли ВСУ сыграть на опережение

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Кравцев Сергей
В настоящее время российские пропагандисты из всех возможных ресурсов пытаются рассказывать о том, как "киевский режим" вероломно вторгся на территорию Курской области. Даже диктатор Путин заговорил о провокации и теракте. Украина практически не комментирует происходящее. Однако издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы разобраться в непростой ситуации.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитик, бывший советник главы МВД, основатель добровольческого батальона "Добробат" Виктор Андрусив в эфире телемарафона выразил мнение, что операция в Курской области РФ перспективна для Украины со стратегической точки зрения.
Первая версия, по мнению Андрусива, состоит в попытке захватить Курскую АЭС и обменять ее на Запорожскую.
По второй версии, эта операция – это отвлечение резервов из Харьковской области.
Третья версия – превентивный удар. Как пояснил эксперт, ВСУ нанесли превентивный удар во избежание повторения ситуации в Харьковской области. В то же время Андрусив отметил, что в эту версию не очень верит, но если это так — то это "заслуживает аплодисментов".
И еще одна версия, о которой он отмечает – это действия с целью создания информационного шума в РФ. Эта версия, по мнению Андрусива, маловероятна.
Полковник ВСУ, экс-начальник пресс-службы Генерального штаба (2014-2017 гг.) в эфире телемарафона выразил мнение, что Вооруженные силы Украины делают в Курской области – это не что иное, как попытки предотвратить наступления российских оккупантов на Сумскую область.
Селезнев добавил, что в настоящее время, по оценкам некоторых экспертов, считается, что около 70-75 тыс. российских войск сосредоточены на территории трех областей.
По его словам, там действовали подразделения 6-й армии, 44-го армейского корпуса, Ленинградского военного округа, ряд признанных подразделений, в том числе 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации.
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