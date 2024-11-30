Какие возможны последствия от применения "Орешника": сравним ли его удар с ядерным взрывом

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Кравцев Сергей
Ракета, по которой Россия ударила по Днепру, является вариантом баллистической ракеты РС-26. У российского диктатора Владимира Путина есть еще несколько таких ракет. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter). Каковы возможные последствия применения "Орешника"? Можно ли сравнить удар по этой ракете с ядерным взрывом? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире "Radio NV" выразил мнение, что по разным оценкам, у россиян могут быть готовы к применению к пяти экспериментальным гиперзвуковым ракетам "Орешник".
Романенко добавил, что, поскольку РФ не применяет ядерные боеголовки в этих ракетах, то боеприпас должен иметь большую точность для поражения необходимых объектов. Но быстро переделать это россиянам не удастся.
Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" отметил, что заявления российского диктатора Владимира Путина относительно ракеты "Орешник" не соответствуют действительности и направлены на западных партнеров Украины.
По словам эксперта, тактическое ядерное оружие маленькой мощности измеряется тоннами или десятками тонн.
Майор запаса ВСУ назвал ложной информацией о том, что "Орешник" сопоставим с ядерным оружием.
Он подчеркнул, что "Орешник" — это "военно-политическое действо", чтобы повлиять на наших партнеров.
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