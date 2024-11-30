Какие возможны последствия от применения "Орешника": сравним ли его удар с ядерным взрывом

Ракета, по которой Россия ударила по Днепру, является вариантом баллистической ракеты РС-26. У российского диктатора Владимира Путина есть еще несколько таких ракет. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter). Каковы возможные последствия применения "Орешника"? Можно ли сравнить удар по этой ракете с ядерным взрывом? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Радиус действия ядерной боеголовки относительно велик

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире "Radio NV" выразил мнение, что по разным оценкам, у россиян могут быть готовы к применению к пяти экспериментальным гиперзвуковым ракетам "Орешник".

"Принципиально применить может. Но в таком виде, с военной точки зрения, они не эффективны. Они предназначены для ядерных боевых частей. Блоки с индивидуальным наведением – четыре их там, а с последующей модернизацией уже шесть. Но они не ставят там системы наведения на Их и сейчас быстро не переделают. Ведь радиус действия ядерной боеголовки относительно велик. боеголовками", — сказал эксперт.

Романенко добавил, что, поскольку РФ не применяет ядерные боеголовки в этих ракетах, то боеприпас должен иметь большую точность для поражения необходимых объектов. Но быстро переделать это россиянам не удастся.

"Могут применить еще одну-две. И надо иметь это в виду. Работаем с американцами, посмотрим, предоставят ли они соответствующие (системы ПВО – ред.). Им самим нужно проверить противоракетную систему. Не для продажи, а с точки зрения безопасности своей" . Поэтому они хотят предоставить хотя бы одну, чтобы мы применили ее", — добавил Романенко.

По большому счету "Орешник" сравним с ядерным взрывом

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" отметил, что заявления российского диктатора Владимира Путина относительно ракеты "Орешник" не соответствуют действительности и направлены на западных партнеров Украины.

По словам эксперта, тактическое ядерное оружие маленькой мощности измеряется тоннами или десятками тонн.

Майор запаса ВСУ назвал ложной информацией о том, что "Орешник" сопоставим с ядерным оружием.

"По большому счету он (Путин – ред.) говорит правильно, сравним с ядерным взрывом. Но можно сравнить с ядерным взрывом наименьшей мощности. Это будет не более чем ФАБ3000 или ФАБ1500. Тогда можно сравнить те же КАБ и ФАВ на уровне ядерного взрыва до очень маленького ядерного взрыва", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что "Орешник" — это "военно-политическое действо", чтобы повлиять на наших партнеров.

"Уже какие-то специалисты, какие-то химики, но почему-то рассказывают о физических свойствах. И что нет аналогов, и что невозможно сбить. Это все ложь. Таких ракет они могли наделать 5-6, 3-4, 10, это с таким большим припуском. Они не стоят на потоке. сказать что их не могут поразить наши средства ПВО, или европейские — это не соответствует действительности", — подытожил Алексей Гетьман.

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