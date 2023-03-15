Какие технологии ведения дезинформации применяет Россия и как

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
За последний год фактчекерам проекта StopFake приходилось сталкиваться с поддельными аудиосообщениями, видео, документами и фото. Об этом в Телеэфире сказала заместитель руководителя проекта StopFake Виктория Романюк.
Россия отработала все возможные технологии ведения дезинформации
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам Виктории Романюк, фейк был рассчитан на скорый эффект.
Она заметила, что сделать фейковые аудио и видео записи несложно, но аудитория всегда на такой контент эмоционально реагирует.
Посредством дезинформации Кремль просто пытается посеять в украинском обществе панику, неуверенность, демонизировать и дезориентировать.
"Комментарии" также писали о том, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в ближайшее время спецслужбы РФ готовятся запустить широкую информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства.
Сообщал портал "Комментарии" и о чем говорит пропагандистская истерия внутри РФ – что Кремль пытается навязать россиянам. Устрашение населения позволяет путинскому режиму легче манипулировать общественным сознанием.
Читайте также на портале "Комментарии" — что делает ставку Кремль, затягивая войну в Украине – чего ждать от агрессора на поле боя.
Обсуждения
Новости