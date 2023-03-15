Какие технологии ведения дезинформации применяет Россия и как

За последний год фактчекерам проекта StopFake приходилось сталкиваться с поддельными аудиосообщениями, видео, документами и фото. Об этом в Телеэфире сказала заместитель руководителя проекта StopFake Виктория Романюк.



Россия отработала все возможные технологии ведения дезинформации

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Война в Украине показала, как Россия отработала все возможные технологии ведения дезинформации. Я хочу напомнить, как началась стратегия ведения коммуникации главы Николаевской области Кима. Был запущен фейк о том, что он обращается к гражданам Николаевской области с тем, что необходимо сдаться. Тогда это был аудиофейк. Он сказал, что теперь я буду лично включаться и комментировать, чтобы вы понимали, что действительно происходит, что никакой сдачи нет, и никто не собирается ничего сдавать”, — сообщила она.

По словам Виктории Романюк, фейк был рассчитан на скорый эффект.

Никто не будет разбираться, анализировать звук, никто не будет анализировать техническую составляющую такого контента. А такие поддельные аудио видео очень быстро срабатывают, и аудитория сразу же реагирует на них. Поэтому российская пропаганда использует такие технологии", – объяснила заместитель руководителя проекта StopFake.

Она заметила, что сделать фейковые аудио и видео записи несложно, но аудитория всегда на такой контент эмоционально реагирует.

"Время жизни фейковой новости — один-два дня, и дальше она будет разоблачена, но не имеет смысла, будет она разоблачена или нет. Самое главное – нанести мгновенный удар по аудитории здесь и сейчас”, — сказала Романюк.

Посредством дезинформации Кремль просто пытается посеять в украинском обществе панику, неуверенность, демонизировать и дезориентировать.

"Комментарии" также писали о том, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в ближайшее время спецслужбы РФ готовятся запустить широкую информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства.

Сообщал портал "Комментарии" и о чем говорит пропагандистская истерия внутри РФ – что Кремль пытается навязать россиянам. Устрашение населения позволяет путинскому режиму легче манипулировать общественным сознанием.

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