Какие страны не заинтересованы в поражении РФ – что объединяет Пекин и Москву

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Кравцев Сергей
Время от времени в СМИ появляются мнения о том, что, если бы Россия потеряла поддержку таких мощных стран, как Китай и Индия, то давно бы уже не устояла в этой войне и проиграла. Но сейчас все так складывается, что в поражении России не заинтересован ряд стран, которые, в первую очередь, видят в РФ большую сырьевую базу. О каких странах идет речь? И, почему Китай начал опасаться Запад после начала полномасштабной войны РФ против Украины? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политтехнолог Борис Тизенгаузен в интервью "24 каналу" заявил, что вывод, кому выгодна Россия можно сделать из того, с кем активно торгует сейчас РФ. Это Индия, Китай, страны африканского континента, Иран.
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Тизенгаузен также обратил внимание, что Путин умеет хорошо врать, в частности, и себе.
При этом экс-глава МИД Украины, дипломат Павел Климкин считает, что активную роль в российско-украинской войне пытается играть Китай. Интерес Китая прослеживается очень просто. Пекин беспокоит трансатлантическая солидарность между Штатами и Европой. Об этом экс-министр иностранных дел рассказал в интервью изданию "Гордон".
По его оценке, Путин понимает, что это его "единственный шанс", так как в Европе есть определенные признаки усталости от войны в Украине и хватает своих проблем.
Климкин добавил, что непосредственной ядерной опасности он не видит, скорее, повышение ставок и попытку запугать Европу.
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