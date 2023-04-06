Какие страны не заинтересованы в поражении РФ – что объединяет Пекин и Москву

Время от времени в СМИ появляются мнения о том, что, если бы Россия потеряла поддержку таких мощных стран, как Китай и Индия, то давно бы уже не устояла в этой войне и проиграла. Но сейчас все так складывается, что в поражении России не заинтересован ряд стран, которые, в первую очередь, видят в РФ большую сырьевую базу. О каких странах идет речь? И, почему Китай начал опасаться Запад после начала полномасштабной войны РФ против Украины? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Многие страны радуются, что сейчас Путин в такой ситуации, которой не позавидуешь, что дешевле может продавать товары

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в интервью "24 каналу" заявил, что вывод, кому выгодна Россия можно сделать из того, с кем активно торгует сейчас РФ. Это Индия, Китай, страны африканского континента, Иран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Россия – это большая ресурсная база. И, да, продолжают торговать с Индией, Китаем, со странами африканского континента. Иран туда же. Есть еще такая "ось зла", которая все-таки подпитывает Россию", – отметил политтехнолог.

Тизенгаузен также обратил внимание, что Путин умеет хорошо врать, в частности, и себе.

"Достаточно поднять записи, когда он говорит, что "ему не нужна Украина"… когда он говорит в ранних своих интервью, что "Крым – вопрос уже решен, однако, России Крым не надо"… в целом он лжет постоянно", – высказался эксперт.

И для китайцев, и для Путина основная линия сейчас – это раздолбать трансатлантическую солидарность между Штатами и Европой

При этом экс-глава МИД Украины, дипломат Павел Климкин считает, что активную роль в российско-украинской войне пытается играть Китай. Интерес Китая прослеживается очень просто. Пекин беспокоит трансатлантическая солидарность между Штатами и Европой. Об этом экс-министр иностранных дел рассказал в интервью изданию "Гордон".

"И для китайцев, и для Путина основная линия сейчас – это раздолбать трансатлантическую солидарность между Штатами и Европой. Они прекрасно понимают, что, во-первых, для Китая коллективный Запад, появившийся с нашей войной, – это вообще ужас. Они очень хотят соперничества отдельно с Соединенными Штатами и определенного партнерства – дружбы, но не совсем – с европейскими странами", – считает экс-глава МИД Украины.

По его оценке, Путин понимает, что это его "единственный шанс", так как в Европе есть определенные признаки усталости от войны в Украине и хватает своих проблем.

Климкин добавил, что непосредственной ядерной опасности он не видит, скорее, повышение ставок и попытку запугать Европу.

Читайте также на портале "Комментарии" — что не так с Трампом – откуда такие токсичные заявления о войне в Украине.



