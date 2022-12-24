Какие страхи заставили Путина напасть на Украину

Профессор истории международных отношений Кембриджского университета Брендан Симмс считает, что у Путина страхи, создавшие условия для российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Брендана Симмса для издания Przeglad Polityczny.

Что вынудило напасть Путина на Украину. Фото из открытых источников

Ирландский историк Брендан Симмс является троюродным племянником Брайана Гулда-Вершойла, члена Коммунистической партии Ирландии, ставшего советским шпионом и погибшего в советском ГУЛАГе в 1942 году. Профессор истории рассказал о страхах, управляемых Путиным.

По словам Симмса, президент России боится действий Запада и самой идеи этого мира, ведь она противостоит идее "русского мира".

"Путин боится того, что делает Запад. То есть расширение НАТО и ЕС на восток. Во-вторых, он боится того, что такое Запад? Это вызов его концепции русского мира", — считает ирландский историк.

Путин боится, что Украина присоединится к Западному миру, будет чужой и станет антиросией. Таким образом, российский диктатор потеряет свое влияние на Украину.

"Поэтому Путин считает, что должен был не только аннексировать еще одну часть Украины, но и полностью подчинить ее себе. Россия никогда не признает Украину частью Запада", — утверждает Брендан Симмс.

Историк отмечает, что Путин называет свою войну оборонительными действиями, чтобы защитить Россию, но это на самом деле является противоположным явлением.



Ранее портал "Комментарии" писал о том, что президент России все больше опасается за свою жизнь и строит новые бункеры. Это происходит несмотря на то, что у Путина есть несколько хранилищ, о части из них стало известно широкой публике.



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