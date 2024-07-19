Какие решения правительства отпугивают иностранных инвесторов: экспертное мнение Бельбаса

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Черновалова Кристина
Открытость данных об оборонных предприятиях Украины ставит под угрозу национальную безопасность и отпугивает западных инвесторов. Об этом заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в интервью "Общественному. Новости".
Открытый доступ к данным оборонных предприятий: препятствие для западных инвесторов
По словам Бельбаса, открытый доступ к информации об оборонных предприятиях делает их уязвимыми для вражеских атак и усложняет привлечение иностранных инвестиций. Западные компании не готовы рисковать своими капиталовложениями в условиях, когда данные об их потенциальных партнерах общедоступны.
Генеральный директор "Украинской бронетехники" также сообщил, что украинские производители оружия и военной техники неоднократно обращались в государственные органы с просьбой решить проблему закрытия данных об оборонных предприятиях, но пока безрезультатно .
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