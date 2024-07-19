Какие решения правительства отпугивают иностранных инвесторов: экспертное мнение Бельбаса

Открытость данных об оборонных предприятиях Украины ставит под угрозу национальную безопасность и отпугивает западных инвесторов. Об этом заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в интервью "Общественному. Новости".

Открытый доступ к данным оборонных предприятий: препятствие для западных инвесторов

По словам Бельбаса, открытый доступ к информации об оборонных предприятиях делает их уязвимыми для вражеских атак и усложняет привлечение иностранных инвестиций. Западные компании не готовы рисковать своими капиталовложениями в условиях, когда данные об их потенциальных партнерах общедоступны.

"Закрытие данных о предприятиях оборонки – это очень сложный вопрос, для решения которого требуется комплексный подход. Мы, как демократия, имеем достаточно открытую отчетность, и это действительно важно. Мы понимаем, что закрытие реестров может привести к снижению общественного контроля над процессами, происходящими в оборонной отрасли. Но физическое уничтожение оборонных предприятий будет иметь крайне негативные последствия для фронта", – заявил Бельбас.

Генеральный директор "Украинской бронетехники" также сообщил, что украинские производители оружия и военной техники неоднократно обращались в государственные органы с просьбой решить проблему закрытия данных об оборонных предприятиях, но пока безрезультатно .