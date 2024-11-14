Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за западных санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета назад. Потому что, оказывается, там практически все компании, осуществляющие заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране", — сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким.

Лавров добавил, что такая же ситуация с ним была и в Бразилии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Что не так с заявлением Лаврова о "защите интересов" Африки: в ЦПИ объяснили

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров на закрытии министерской конференции Россия — Африка раскритиковал западные страны за то, что те якобы "не хотят действовать по-честному" в отношении государств Африканского континента. При этом российский дипломат подчеркнул, что отношения России и Африки "могут стать примером для ООН и G20 ". В Центре противодействия дезинформации СНБО сообщили, что не так в этой "дружбе".

Отмечается, что русская деятельность в Африке далека от равноправного дела, о котором молвят пропагандисты и политики. Ведь в обмен на поддержку местных правящих элит россияне устанавливают прямой контроль за природными ресурсами африканских государств. По данным западных медиа, после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из Африки золота на сумму 2,5 млрд долларов.

Поэтому за антиколониальной риторикой России на самом деле стоят прагматические и меркантильные интересы кремля, который стремится ослабить влияние западных санкций на свою экономику, отмечают в ЦПД.