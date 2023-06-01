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Какие преимущества американских истребителей F-16 перед российскими Су-25 и МиГ-29

Эксперт объясняет, почему боевые самолеты F-16 помогут Украине получить преимущество в небе над российскими истребителями.

сегодня, 17:35
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Автор:

Slava Kot

Украина неоднократно заявляла Западу, что современные истребители являются ключевыми для победы в войне против России. О том, какое преимущество у американских истребителей перед советскими сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Какие преимущества американских истребителей F-16 перед российскими Су-25 и МиГ-29

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Редактор службы безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс рассказала о главных преимуществах американского боевого самолета F-16 над советскими машинами Су-25 и МиГ-29, которые использует российская армия.


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По словам Хейнс F-16 оснащены более современными и мощными бомбами, ракетами и радарами. Такие характеристики дают украинским пилотам больше шансов заметить российские самолеты, беспилотники и сбить их.

Американские истребители содержат больше топлива, чтобы летать в течение более продолжительного периода времени. Самолеты имеют на борту лучшее оборудование связи, что помогает улучшить способность украинских пилотов действовать в тандеме с войсками на земле и наносить воздушные удары по российским целям.

"Эти самолеты намного мощнее и смертоноснее, чем старые киевские истребители, такие как СУ25 и МиГ29", — подчеркивает эксперт.

По словам Хейнса одной из проблем F-16 является фактор обслуживания истребителей. Эксперт сравнивает их с болидами Формулы-1 и отмечает, что такая техника требует много ухода и технического обслуживания. Однако большинство стран НАТО используют истребители F-16, ведь в обращении около 2 тыс. самолетов, что свидетельствует о достаточном количестве запасных частей к ним.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский пилот Вадим Ворошилов сравнил истребители F-16 с другими военными самолетами Mirage 2000 и Eurofighter.

Также "Комментарии" писали об украинских пилотах, поразивших Пентагон. В США изменили свою оценку по срокам учений.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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