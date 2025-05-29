Какие последствия ударов по Москве: почему Путин теряет важный козырь

Украина не прекращает удивлять, нанося прицельные удары по военным объектам страны-агрессора. Чем важны такие атаки? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Удары по России. Фото из открытых источников

ВСУ ослабляют способности России производить вооружение и технику

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире Radio NV, что атаки по местам производства дронов в РФ – это новость, которая не может не радовать. Украина совершенствует свои беспилотные системы, поэтому такие новости будут повторяться.

В частности, эксперт прокомментировал информацию об ударах дронов по заводу "Кронштадт" в подмосковном городе Дубна. Этот завод занимается разработкой инженерных и информационных технологий в индустрии беспилотников. По словам специалиста, речь идет о новом производстве, которое было открыто только в 2021 году, оно специализируется на изготовлении крупногабаритных беспилотников и имеет полный цикл.

"То есть там изготавливается то оружие, которое каждую ночь кошмарит нас с вами. Соответственно прилеты по тому объекту — это отличная новость. Опять же, то, что произошло однажды, оно будет обязательно снова, вновь повторяться, потому что цель наших масштабных дроновых атак — это ослабление способности России производить вооружение и технику для ведения войны", — сказал Селезнев.

По его словам, украинские защитники не прекращают совершенствовать свои беспилотные системы. Например, недавно впервые стало публично известно об использовании так называемых "дронов-маток" — носителей для дронов-камикадзе, которые могут доставлять их на расстояние до 300 км. Это новый шаг в развитии беспилотной войны. Как отметил эксперт, фактически каждый квартал мы видим технологические апгрейды.

Эксперт напомнил, что ранее впечатление произвело масштабное использование противником дронов, управляемых через оптоволоконные кабели — теперь и Украина активно осваивает этот принцип. Сейчас на очереди новое решение — "дроны-матки".

Селезнев подчеркнул, что ВСУ сегодня не просто защищают государство, а системно уничтожают наступательный потенциал армии страны-агрессора.

Украина способна наращивать производство БПЛА

Военный обозреватель Денис Попович согласился с тем, что удары украинских защитников по российским предприятиям ВПК в Москве и области стали системными.

"И плюс, что подрываются возможности гражданской авиации РФ. Москва — это крупнейший авиационный хаб в России. И когда они не работают, это означает подрыв авиационного движения фактически по всей РФ. А без авиационного движения логистика по РФ очень тяжелая из-за огромных масштабов этой страны", — сказал Попович.

Он также объяснил, благодаря чему Украина способна наращивать производство БПЛА, не боясь российских атак. По его словам, Киев пытается распределять свое военное производство в разных местах, чтобы Россия не могла одним ударом его уничтожить.

"Оно существует за рубежом, например. Все, что они не смогут выцелить. Да, некоторые удары РФ могут достигать цели. Но в том и есть преимущество нашего производства, что оно не концентрируется в отдельных местах. Если мы когда-то атаковали Алабугу, то там сконцентрированы огромные производственные мощности. И нанеси по ним удар — сразу будет ощутимо... Но россияне также не складывают яйца в одну корзину. И там сейчас также дроны могут изготавливаться в разных местах", — добавил Попович.

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