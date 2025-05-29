Какие последствия ударов по Москве: почему Путин теряет важный козырь

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Кравцев Сергей
Украина не прекращает удивлять, нанося прицельные удары по военным объектам страны-агрессора. Чем важны такие атаки? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Удары по России. Фото из открытых источников
Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире Radio NV, что атаки по местам производства дронов в РФ – это новость, которая не может не радовать. Украина совершенствует свои беспилотные системы, поэтому такие новости будут повторяться.
В частности, эксперт прокомментировал информацию об ударах дронов по заводу "Кронштадт" в подмосковном городе Дубна. Этот завод занимается разработкой инженерных и информационных технологий в индустрии беспилотников. По словам специалиста, речь идет о новом производстве, которое было открыто только в 2021 году, оно специализируется на изготовлении крупногабаритных беспилотников и имеет полный цикл.
По его словам, украинские защитники не прекращают совершенствовать свои беспилотные системы. Например, недавно впервые стало публично известно об использовании так называемых "дронов-маток" — носителей для дронов-камикадзе, которые могут доставлять их на расстояние до 300 км. Это новый шаг в развитии беспилотной войны. Как отметил эксперт, фактически каждый квартал мы видим технологические апгрейды.
Эксперт напомнил, что ранее впечатление произвело масштабное использование противником дронов, управляемых через оптоволоконные кабели — теперь и Украина активно осваивает этот принцип. Сейчас на очереди новое решение — "дроны-матки".
Селезнев подчеркнул, что ВСУ сегодня не просто защищают государство, а системно уничтожают наступательный потенциал армии страны-агрессора.
Военный обозреватель Денис Попович согласился с тем, что удары украинских защитников по российским предприятиям ВПК в Москве и области стали системными.
Он также объяснил, благодаря чему Украина способна наращивать производство БПЛА, не боясь российских атак. По его словам, Киев пытается распределять свое военное производство в разных местах, чтобы Россия не могла одним ударом его уничтожить.
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