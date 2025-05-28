Удары по производству БПЛА: какой важный объект РФ удалось поразить Украине

В Московской области РФ взрывы из-за атаки беспилотников, начавшейся ночью, продолжили раздаваться и утром. Одним из городов, где произошли попадания БПЛА, стала Дубна – там было поражено предприятие по производству дронов.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В сети утром в среду были обнародованы кадры с моментом попадания БПЛА по зданию завода "Кронштадт".

Как уже обсуждают в СМИ, об ударах по данному предприятию рассказали жители подмосковной Дубны.

Стоит отметить, что завод "Кронштадт" специализируется, в частности, на разработке и производстве беспилотников. На официальном сайте предприятия указывается, что оно "более 15 лет развивает собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке".

По неподтвержденным данным, на "Кронштадте" производят, среди прочего, ударно-разведывательные БПЛА "Орион".

Также в пабликах и в Telegram-каналах обсуждают, что сегодня в Московской области под удары БПЛА попали ключевые в регионе предприятия-производители дронов.

Так как кроме "прилета" по заводу "Кронштадт" в городе Дубна, также ранее была поражена территория технопарка "ЭЛМА" в Зеленограде, что является одним из округов Москвы. Там также произошел пожар после взрыва. Российская сторона заявляет, что горел автомобиль, расположенный на территории объекта.

Предприятие "ЭЛМА" также есть важным предприятием в ходе проведения так называемой "СВО", ведь оно специализируется на производстве беспилотных систем. На сайте технопарка рассказывается, что оно специализируется на "производстве изделий электронной техники, выпуске контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработке различных материалов, научно-исследовательской деятельности, сфере информационных технологий, производстве товаров народного потребления".

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