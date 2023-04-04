Какие особенности общения с вернувшимися с войны военными

Прежде всего, что нужно помнить, о разговоре с вернувшимися к мирной жизни украинскими бойцами — это то, что большинство из них, до сих пор мыслями находятся там (на войне). Очень важно избегать вопросов, вызывающих чувство растерянности, негатива и боли. Об этом в эфире "24 канала" отметила капелланка добровольческого корпуса военных капелланов — Елена Легенчук, пишут "Комментарии".



Чого не можна питати у військових, які прийшли з фронту

Если у вас есть чувство вины или хотите посочувствовать военному, лучше вообще избежать такого диалога, сказала экспертка.

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"Если у вас будет боль в глазах – не надо. С благодарностью – да", — добавила Елена.

Не следует также сразу обнимать воина или делать резкие жесты "так называемой благодарности", которые часто воспринимаются, по-другому. Большую роль играет и социальная дистанция.

"Мы не знаем, возможно, он сейчас вернулся с передовой, должна быть социальная дистанция, она будет важна для него. Он не будет чувствовать угрозу и не будет реагировать на это", — резюмирует Легенчук.

Существуют и определенные услышавшие вопросы-табу – военные могут воспринять даже агрессивно. Часто такие мысли звучат не конкретно. Среди них:

"Видел ли ты смерть оккупантов?", "Убивал ли сам?", "Для чего было туда идти?", "Что изменилось после того, как ты пошел воевать?", "Боялся ли ты?" – подытожила Елена.

Следует помнить, что каждый воин воспринимает те или иные испытания по-разному. Есть отпускающие "боль" и могут откровенно говорить о пережитом. Другие, а наоборот – закрываются в себе и не готовы говорить об эмоциях внутри. Здесь роль играет и реабилитация.

Чтобы диалог был конструктивным, не давите вопросами на защитника, иначе, это спровоцирует флеш беки, негатив и злость – подытожила экспертка.

Детальнее, об особенностях войны и общения с защитниками, можно узнать в инстаграме — Елены Легенчук.

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