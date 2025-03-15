Какие на самом деле причины выхода ВСУ из Суджи: чем это может обернуться

Российские пропагандисты трубят о "Курской битве-2", которую якобы россияне выиграли, когда сумели вытеснить ВСУ из Курской области. В то же самое время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция сыграла важную роль в обороне Украины. Какие на самом деле причины выхода ВСУ из Суджи? Могли ли США надавить на Украину и в итоге было принято политическое решение о выходе из Курщины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

США могли выставить требование Украине

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что уход Сил обороны Украины из города Суджа на Курщине может быть одним из требований Вашингтона, то есть является частью продуманной тактики.

"Возможно, что это одно из условий наших партнеров из Соединенных Штатов, чтобы мы вышли с территории Российской Федерации. Я не знаю, почему им это надо, может для того, чтобы как-то задобрить Путина, чтобы показать, что они вроде бы движутся ему навстречу. Для того, чтобы он тоже сделал какие-то встречные шаги. Это можно предположить, но это не более чем наше предположение", — сказал эксперт.

Относительно боев в городе Суджа, то Алексей Гетьман отметил, что это – небольшой населенный пункт: если взять его карту, поставить в центр циркуль и сделать замеры, то получится всего менее 1 км.

"У нас на территории РФ происходит не "Суджанская", а "Курская операция", как мы ее называем... Украинские силы действуют в соответствии с военными и политическими целями, удерживая контроль над необходимыми участками для сдерживания российских войск", — высказался эксперт.

Усиленное давление россиян увенчалось успехом

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на "Радио NV" заявил, что успехи россиян на Курщине вряд ли стали результатом политических договоренностей между Украиной и США.

"Она скорее стала результатом усиленного давления россиян на этом участке фронта. Которые перебросили туда довольно мощные подразделения. Речь идет в частности о подразделении "Рубикон", это их дронщики наиболее продвинутые, которые до этого работали на Донбассе. Довольно удачная у них была операция — это заход в село Новенькое. То, чего наши не ожидали и допустили эту ситуацию", — сказал Нарожный.

Он отметил, что населенный пункт находится неподалеку от трассы, которая является ключевым маршрутом снабжения для Сил обороны в Курской области. По словам эксперта, РФ завела в этот населенный пункт свои подразделения БПЛА, что позволило им контролировать украинскую логистику.

"Кроме того, они начали большое количество фронтальных атак. Если смотреть сводки Генштаба, то количество выросло примерно вдвое. Поэтому это больше похоже на фокусированные усилия российской армии, чтобы отбросить наших бойцов", — добавил Нарожный.

Эксперт также оценил возможности РФ для наступления вглубь Сумской области. По мнению Нарожного, сейчас такие планы Москва вряд ли сможет реализовать.

"Теоретически такая возможность есть. Но чтобы сделать, это им очень дорого станет. Сумщина очень хорошо укреплена. Это огромное количество мелких рек, лесополос, где нам будет очень удобно держать оборону. Я не исключаю заход на 2-3 км. Ведь инженерные укрепления строятся не по госгранице. Но это точно не будет на 20-40 километров вглубь территории", — добавил Нарожный.

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