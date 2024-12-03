Какие две страны готовятся отправить военных в Украину, в случае начала переговоров

Лондон и Париж всерьез рассматривают возможность участия в мониторинге режима прекращения огня в случае переговоров между Украиной и РФ, и достижения соответствующего соглашения. Идут согласования всех моментов по возможной отправке Великобританией и Францией своих военных на линию разграничения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Радио Свобода".

Стармер и Макрон. Фото: из открытых источников

Представители британских и французских властей понимают, что все идет к тому, что переговоры о прекращении войны в Украине должны стартовать. Поэтому Лондон и Париж обдумывают разные варианты с целью обеспечения безопасности Украины, если будут начаты мирные переговоры между Киевом и Москвой, и принято решение о прекращении боевых действий. Об это рассказал высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности.

По словам представителя Североатлантического альянса, одним из возможных сценариев, который можно будет предложить Украине и РФ, является размещение французских и британских войск "на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров".

Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал, что такие разговоры ведутся только в некоторых странах, и не на уровне Североатлантического альянса.

В публикации указывается, что Париж и Лондон пытаются подготовить "варианты для разных сценариев развития событий" для того, чтобы в случае поднятия вопроса новой администрацией президента США после инаугурации Дональда Трампа были предложения, как именно "могут включиться страны Европы", и были бы "готовые варианты" поддержки Украины.

Также представитель НАТО сказал журналистам, что разработка конкретных вариантов поддержки Украины необходима для обеспечения участия союзников из Европы в мирных переговорах Украины и РФ при посредничестве Трампа.

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