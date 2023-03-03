Какие допустимые потери для армии РФ – почему в марте они вырастут в разы

Огромный человеческий ресурс дает возможность Кремлю продолжать наступление в Украине, несмотря на стремительно растущие потери своего войска. Какие допустимые потери для армии РФ и почему худшее для россиян еще впереди? В этом вопросе разбиралось издание "Комментарии".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российский ВПК не справляется с теми потерями, которые понесет армия РФ на фронте

Эксперт по проблемам нацбезопасности, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире "FREEДОМ" заявил, что воевать количеством, а не качеством – это кредо российской армии. Так было всегда, так есть и сейчас. Неся огромные потери российское руководство всегда считало, что таким образом оно измотает своего противника и в итоге победит.

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"Потери для российской армии, в принципе, достаточно существенны, но они в определенном смысле компенсируются количественным подходом. То есть у российских военных еще с советских времен было прописано, что потери до 30% — это потери допустимы, а все, что выше, это уже можно немного беспокоиться и пытаться использовать тот ресурс, который находится в резерве", — заявил эксперт.

Тарас Жовтенко отметил, что он не согласен с теми экспертами, которые считают, что игра в долгую устраивает Кремль и он на это делает ставку. Уже сейчас понятно, что, чем дольше будет продолжаться эта война, тем хуже станет ситуация и на фронте, и внутри страны для россиян. То есть, время однозначно играет против них.

Март однозначно должен показать рекордный показатель потерь российских оккупационных войск

Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что в марте армию оккупантов из РФ в Украине ждут огромные потери. Свое мнение он озвучил у себя в Телеграмм-канале.

"Среднесуточное уничтожение российских оккупантов действительно было рекордным в феврале, но особенности продолжительности месяца не позволили ему стать рекордным. На мой взгляд, по таким показателям, март однозначно должен показать рекордный показатель потерь российских оккупационных войск, на фоне уменьшения потерь ББМ и, возможно, других типов техники и вооружений", – заявил эксперт.

Коваленко добавил, потери в техники российских захватчиков показывают, как ее дефицитность, так и небольшие возможности компенсировать их.

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