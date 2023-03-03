Какие допустимые потери для армии РФ – почему в марте они вырастут в разы

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Кравцев Сергей
Огромный человеческий ресурс дает возможность Кремлю продолжать наступление в Украине, несмотря на стремительно растущие потери своего войска. Какие допустимые потери для армии РФ и почему худшее для россиян еще впереди? В этом вопросе разбиралось издание "Комментарии".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Эксперт по проблемам нацбезопасности, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире "FREEДОМ" заявил, что воевать количеством, а не качеством – это кредо российской армии. Так было всегда, так есть и сейчас. Неся огромные потери российское руководство всегда считало, что таким образом оно измотает своего противника и в итоге победит.
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Тарас Жовтенко отметил, что он не согласен с теми экспертами, которые считают, что игра в долгую устраивает Кремль и он на это делает ставку. Уже сейчас понятно, что, чем дольше будет продолжаться эта война, тем хуже станет ситуация и на фронте, и внутри страны для россиян. То есть, время однозначно играет против них.
Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что в марте армию оккупантов из РФ в Украине ждут огромные потери. Свое мнение он озвучил у себя в Телеграмм-канале.
Коваленко добавил, потери в техники российских захватчиков показывают, как ее дефицитность, так и небольшие возможности компенсировать их.
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