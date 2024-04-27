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Какая вероятность обвала украинского фронта: прогноз эстонской разведки

В эстонской разведке считают, что россияне не успеют прорвать украинский фронт, до того, как прибудет помощь США

сегодня, 10:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор пытается использовать последний промежуток времени до прибытия основной помощи от США в Украину, однако пока нет преимуществ на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает "ERR".

Какая вероятность обвала украинского фронта: прогноз эстонской разведки

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Прошлая неделя была относительно интенсивной в Украине. Количество российских атак возросло до 100 в сутки в первой половине недели и несколько снизилось во второй, оставшись на уровне 80 атак в сутки", — заявил Кивисельг.

По его словам, нанося удары, Россия пытается использовать последний промежуток времени до прибытия западной военной техники и боеприпасов.

Однако, считает руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии, успех РФ остается региональным, а возможность развала украинской обороны и фронта уменьшается.

"Вооруженные силы РФ продолжают террористические бомбардировки мирного населения Украины, как в приграничных районах, так и путем нанесения ударов по большим населенным пунктам Украины. Целью является создание так называемой безлюдной санитарной зоны. Однако благодаря успешным операциям противовоздушной обороны Украина смогла сократить использование российских дальних бомбардировщиков для нанесения глубоких ударов, а также снизила интенсивность бомбардировщиков за последнюю неделю", — сказал Кивисельг. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина, наконец, не просто дождалась решения американского парламента (оперативного подписанного президентом США) о выделении нам многомиллиардной поддержки, но и начала получать боеприпасы из нового пакета помощи. Между тем, россияне усиливают давление на фронте, надеясь захватить как можно больше территорий до того, как ВСУ начнут применять значительно задержавшуюся помощь. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" происходящее сейчас на военных и дипломатических фронтах.




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Источник: https://www.err.ee/1609325559/kiviselg-venemaa-uritab-runnakutega-kasutada-veel-viimast-ajaakent
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