Какая вероятность обвала украинского фронта: прогноз эстонской разведки

Страна-агрессор пытается использовать последний промежуток времени до прибытия основной помощи от США в Украину, однако пока нет преимуществ на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает "ERR".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Прошлая неделя была относительно интенсивной в Украине. Количество российских атак возросло до 100 в сутки в первой половине недели и несколько снизилось во второй, оставшись на уровне 80 атак в сутки", — заявил Кивисельг.

По его словам, нанося удары, Россия пытается использовать последний промежуток времени до прибытия западной военной техники и боеприпасов.

Однако, считает руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии, успех РФ остается региональным, а возможность развала украинской обороны и фронта уменьшается.

"Вооруженные силы РФ продолжают террористические бомбардировки мирного населения Украины, как в приграничных районах, так и путем нанесения ударов по большим населенным пунктам Украины. Целью является создание так называемой безлюдной санитарной зоны. Однако благодаря успешным операциям противовоздушной обороны Украина смогла сократить использование российских дальних бомбардировщиков для нанесения глубоких ударов, а также снизила интенсивность бомбардировщиков за последнюю неделю", — сказал Кивисельг.

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