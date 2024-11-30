Какая вероятность, что война закончится в 2025 года: прогноз Зеленского

Есть действительно вероятность того, что полномасштабная война в Украине завершиться в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время интервью "Sky News" сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что от себя сделает все возможное для того, чтобы противостояние было завершено.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер заявил, что он точно знает, что есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. При этом президент уточнил, что Украина способна это сделать, но только вместе с Европой, вместе с США.

Владимир Зеленский допустил, что война может завершиться дипломатическим путем.

По его мнению, новоизбранный американский президент Дональд Трамп способен оказывать большое давление на РФ через усиление нашей страны.

"Это может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", – высказался глава украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский считает, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса".

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что украинское командование просило оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады.

Президент добавил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.



