logo

BTC/USD

96556.55

ETH/USD

3678.51

LTC/USD

101.40

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Какая вероятность, что война закончится в 2025 года: прогноз Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая вероятность, что война закончится в 2025 года: прогноз Зеленского

Президент допустил завершение войны в Украине дипломатическим путем

сегодня, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Есть действительно вероятность того, что полномасштабная война в Украине завершиться в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время интервью "Sky News" сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что от себя сделает все возможное для того, чтобы противостояние было завершено.

Какая вероятность, что война закончится в 2025 года: прогноз Зеленского

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер заявил, что он точно знает, что есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. При этом президент уточнил, что Украина способна это сделать, но только вместе с Европой, вместе с США.

Владимир Зеленский допустил, что война может завершиться дипломатическим путем. 

По его мнению, новоизбранный американский президент Дональд Трамп способен оказывать большое давление на РФ через усиление нашей страны.

"Это может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", – высказался глава украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский считает, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса".

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что украинское командование просило оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады.

Президент добавил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости