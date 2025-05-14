Какая вероятность большого провала на фронте и прорыва россиян уже в ближайшее время

Под разговоры о переговорах звучат предупреждения, что Путин просто тянет время и готовится к летнему наступлению. Можно ли сказать, что у россиян на фронте все идет по плану? Есть ли вероятность большого провала у какой-то из сторон? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

РФ начинает продвигаться

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире "Radio NV" рассказал, что российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области.

"К сожалению, у нас есть провалы на фронте. Это в направлении Константиновки, по DeepState можно отслеживать, как активно РФ начинает продвигаться. Имеет за последнюю неделю действительно большие продвижения там. Почти перерезала, а уже возможно и перерезала полностью дорогу, которая соединяет Покровск и Константиновку", — отметил Иван Ступак.

Эксперт добавил, что сейчас у России есть выбор – пойти всеми силами на Константиновку, или отделить часть войск, направив их, в том числе и в сторону Покровска. По словам эксперта, такие продвижения врага влияют на его готовность идти на мирные переговоры.

"На это РФ апеллирует — а зачем нам останавливаться? Патовой ситуации нет, когда есть пат — это действительно хорошо для начала мирных переговоров. Ни одна из сторон не может делать какие-то шаги вперед, уперлись лбами. Пока у россиян есть возможности для продвижения, к сожалению, мирный трек нам пока что реальный не светит. В ближайшие недели это точно", — подчеркнул Ступак.

Важную роль играют силы противника – это резервы

Руководитель военных программ Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДOM заявил, что информационное пространство переполнено тезисами о том, что российский диктатор Путин отказывается от каких-либо переговоров с целью провести некое летнее наступление. На самом деле это наступление длится с 2024 года. Оно не прекращается и сейчас. И, хотя российские генералы уже доложили Путину, что к концу лета все цели так называемой “СВО” будут достигнуты, это вряд ли получится.

"Что касается летнего наступления россиян. Дело в том, что иногда обозреватели немножко вольно трактуют терминологию. Имеется в виду, очевидно, лето как период более активных действий в той стратегической наступательной операции, которую реализует противник сейчас. Каждый сезон года имеет свои особенности для ведения боевых действий. Зима, лето, осень – каждый сезон имеет свои преимущества, свои недостатки. Да, летом наступать легче", — отметил Лакийчук.

По его словам, кроме этого, также важную роль играют силы противника – это резервы, человеческие и материальные ресурсы, необходимые для продолжения наступления. На данный момент у врага нет ресурса, чтобы проводить новую наступательную операцию.

"Поэтому он продолжает наступательную операцию, которая проводится на Донецком направлении. Я имею в виду широкий фронт в Донецкой области, начиная от Часового Яра, Торецка, Покровска, южнее Покровска, ну и Лиманское направление. Это все – составляющие одной операции. На них тратятся огромные средства: и человеческие, и материальные", — высказался Лакийчук.

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