Какая вероятность большого провала на фронте и прорыва россиян уже в ближайшее время

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Кравцев Сергей
Под разговоры о переговорах звучат предупреждения, что Путин просто тянет время и готовится к летнему наступлению. Можно ли сказать, что у россиян на фронте все идет по плану? Есть ли вероятность большого провала у какой-то из сторон? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире "Radio NV" рассказал, что российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области.
Эксперт добавил, что сейчас у России есть выбор – пойти всеми силами на Константиновку, или отделить часть войск, направив их, в том числе и в сторону Покровска. По словам эксперта, такие продвижения врага влияют на его готовность идти на мирные переговоры.
Руководитель военных программ Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДOM заявил, что информационное пространство переполнено тезисами о том, что российский диктатор Путин отказывается от каких-либо переговоров с целью провести некое летнее наступление. На самом деле это наступление длится с 2024 года. Оно не прекращается и сейчас. И, хотя российские генералы уже доложили Путину, что к концу лета все цели так называемой “СВО” будут достигнуты, это вряд ли получится.
По его словам, кроме этого, также важную роль играют силы противника – это резервы, человеческие и материальные ресурсы, необходимые для продолжения наступления. На данный момент у врага нет ресурса, чтобы проводить новую наступательную операцию.
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