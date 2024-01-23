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Кравцев Сергей
Война в Украине затягивается и исходя из тех публичных заявлений, которые звучат в СМИ, Украине предстоит непростой период, когда нужно преодолеть давление со стороны россиян. Какая стратегическая задача ВСУ на 2024 год? Что крайне нужно сделать ВСУ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире телеканала "1+1" рассказал, что стратегически в 2024 году ВСУ будут больше заниматься активной обороной, а не наступлением, это требует меньшего количества новых мобилизованных.
Он добавил, под эти нужды действительно надо меньшее количество мобилизованных в Украине, чем при планировании наступательных операций.
Жовтенко подчеркнул, что конкретная цифра в потребности в мобилизованных корректируется в соответствии с теми обстоятельствами, которые есть на фронте на текущий момент и в соответствии с тем стратегическим планом, который имеют военное и политическое руководство государства на этот год.
При этом эксперт отметил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, какое именно оружие, в каком количестве и с какой интенсивностью мы будем получать от наших западных партнеров.
Военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что нужно отодвинуть линию боестолкновения в глубь суши на Херсонщине, чтобы HIMARS смогли работать по Перекопскому перешейку.
По его словам, то, что ВСУ сумели удержать и вообще создать плацдарм на левом берегу Днепра – это уже успех.
По его мнению, нужно отодвигать линию боестолкновения на 20-30 км в глубь суши, чтобы наконец HIMARS могли заработать по Перекопскому перешейку в части логистики.
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