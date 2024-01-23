Война в Украине затягивается и исходя из тех публичных заявлений, которые звучат в СМИ, Украине предстоит непростой период, когда нужно преодолеть давление со стороны россиян. Какая стратегическая задача ВСУ на 2024 год? Что крайне нужно сделать ВСУ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Многое будет зависеть от того ресурса, который мы получим от партнеров

Эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире телеканала "1+1" рассказал, что стратегически в 2024 году ВСУ будут больше заниматься активной обороной, а не наступлением, это требует меньшего количества новых мобилизованных.

"Очевидно, что стратегически 2024 год с точки зрения проведения интенсивных наземных операций со стороны Вооруженных сил Украины будет менее интенсивным, чем 2023 год. Учитывая то, что мы скорее всего будем больше заниматься активной обороной, чем попытками продвигаться вперед, учитывая то, что нам нужно накопить достаточный ресурс, чтобы продолжение нашего контрнаступления дало результаты на тактическом и стратегическом уровне – те, на которые мы рассчитываем. И тем более, некоторые наши западные партнеры советуют нам больше внимания обратить на оборонительные действия, по крайней мере, в 2024 году", – отметил эксперт.

Он добавил, под эти нужды действительно надо меньшее количество мобилизованных в Украине, чем при планировании наступательных операций.

Жовтенко подчеркнул, что конкретная цифра в потребности в мобилизованных корректируется в соответствии с теми обстоятельствами, которые есть на фронте на текущий момент и в соответствии с тем стратегическим планом, который имеют военное и политическое руководство государства на этот год.

При этом эксперт отметил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, какое именно оружие, в каком количестве и с какой интенсивностью мы будем получать от наших западных партнеров.

Россияне понимают, что может ждать Перекопский перешеек

Военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что нужно отодвинуть линию боестолкновения в глубь суши на Херсонщине, чтобы HIMARS смогли работать по Перекопскому перешейку.

По его словам, то, что ВСУ сумели удержать и вообще создать плацдарм на левом берегу Днепра – это уже успех.

"Почему он нам нужен? Потому что Херсон должен был бы выдохнуть от артиллерийских ударов. Должны понимать, что образование настоящего большого плацдарма – это работа по Перекопскому перешейку в потенциале", – высказался эксперт.

По его мнению, нужно отодвигать линию боестолкновения на 20-30 км в глубь суши, чтобы наконец HIMARS могли заработать по Перекопскому перешейку в части логистики.

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