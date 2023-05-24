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Какая страна ЕС до сих пор не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины

Еврокомиссия подтвердила, Венгрия - единственная не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины

сегодня, 09:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия остается единственной из стран-соседей Украины, которая до сих пор отказывается отменять односторонние ограничения против украинского сельскохозяйственного импорта. Об этом на брифинге для прессы в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Укринформ".

Какая страна ЕС до сих пор не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины

Украинская агропродукция. Фото: из открытых источников

В Еврокомиссии уточнили, что те ограничения, которые продолжают действовать на территории Венгрии не касаются политики Евросоюза и все остальные страны ЕС сняли ограничения. При этом Брюссель предложил Будапешту помощь для снятия односторонних ограничений относительно транзита украинской аграрной продукции.


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По словам пресс-секретаря Европейской комиссии, пакет помощи включал прямую помощь для фермеров, которые понесли убытки в Словакии, Польше, Румынии, Болгарии и Венгрии. 

3 мая состоялась официальная презентация мер, которые предлагает ЕС для пострадавших стран.  

"Тогда мы обсудили пакет помощи на 100 миллионов евро и условия его размещения. На данный момент, мы все еще ждем устранения определенных односторонних мер", – добавила Феррер.

Стоит отметить, именно Венгрия и Словакия были теми странами, которые соседствуют с Украиной, которые отказывались снимать ограничения на транзит украинской агропродукции. 12 мая Словакия эти ограничения сняла, но Венгрия все еще думает.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3713275-ugorsina-edina-kraina-aka-ne-vidklikala-odnostoronni-obmezenna-agrarnogo-importu-z-ukraini.html?fbclid=IwAR0FKYg2313EYZy67bW5E-g7B9xbBLu-RopfsbXTTyB0-PX4w6PGGp2hPeU
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