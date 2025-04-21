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Какая категория граждан в Украине потеряет отсрочки от мобилизации: детали

Часть студентов в Украине лишат отсрочки от мобилизации

сегодня, 12:50
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Кравцев Сергей

После начала полномасштабной войны некоторые граждане используют обучение в вузах и учреждениях профессионально-технического образования для уклонения от мобилизации. Правительство проанализировало эту ситуацию и хочет закрыть одну из лазеек. Об этом свидетельствует проект закона №13193.

Какая категория граждан в Украине потеряет отсрочки от мобилизации: детали

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Законопроектом предлагается лишить права на отсрочку учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателей профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после 25 лет.

Кроме того, отсрочка соискателям высшего образования будет предоставляться "в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы".

Проектом уточняется норма, по которой отсрочка распространяется на соискателей образования в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который является выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 закона "Об образовании".

Как отмечают авторы проекта (Министерство образования), за соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего сохраняется отсрочка от призыва.

"С началом полномасштабной агрессии указанная правовая норма опосредованного избежания призыва на военную службу по мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022 — 2024 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в некоторых случаях даже ниже ранее полученного образовательного уровня", — говорится в проекте.

Кроме того, за последнее полугодие существенно увеличилась численность соискателей профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и соискателей профессионального предвысшего образования (до 75 618) из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования.

"Указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования по определению возраста соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который будет давать право на отсрочку при мобилизации", — объясняют авторы проекта.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кабмин согласовал урегулирующий законопроект, кто может получить отсрочку от мобилизации. Далее, этот законопроект должен быть внесен в Совет на рассмотрение. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.




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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/56242
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