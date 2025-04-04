Кабмин согласовал изменения в правилах отсрочки для студентов и педагогов

Кабмин согласовал урегулирующий законопроект, кто может получить отсрочку от мобилизации. Далее, этот законопроект должен быть внесен в Совет на рассмотрение. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Изменения в правилах отсрочки для студентов и педагогов

Что предлагается изменить для студентов:

Отсрочку не смогут получить мужчины 25 лет, которые вторично учатся на том же или низшем уровне образования.

Учеба за границей после 24.02.2022 также не дает права на отсрочку.

Кто сохраняет право на отсрочку:

– поступил в учебное заведение до 25 лет;

– впервые получает новый уровень образования;

– учится по дневной или дуальной форме.

"Уточнения вносятся, чтобы избежать судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку обучающимся повторно", – отмечает нардеп.

Что предлагается изменить для преподавателей:

Преподаватели с научной степенью (даже если не имеют статуса научно-педагогического работника) — будут получать отсрочку.

Отсрочка также будет для педагогов внешколы, ведущих кружки (эколого-натуралистические, технические, военно-патриотические) — если работали до 1 января 2025 года и по основному месту работы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , к чему точно нужно быть готовым во время БОВП – это к болезням. Об этом в своем сообщении сообщил харьковский журналист и блогер Павел Федосенко, который мобилизовался и проходит базовую общевойсковую подготовку.

"Болеют все. Да-да, я тоже думал, что после шести тренировок в неделю моим иммунитетом можно рак лечить. Чхать. Если вы живете в казарме — болеть будут все. По очереди, все вместе, иногда по несколько мероприятий. Вопреки проветриванию и кварцеванию. Ничего не поделаешь – стандартные последствия пребывания большого количества людей в одном помещении. Кароч, все, как в детских садах (родители поймут)", – отмечает журналист.