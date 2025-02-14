Какая часть украинской территории отойдет России: что заявил Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пока рано говорить о том, какая часть украинской территории отойдет России или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. При этом вице-президент согласился, что эти вопросы будут ключевыми пунктами во время переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Издание отметило, что РФ контролирует в настоящее время почти 20% территории Украины.

"Существует множество формулировок, конфигураций, но мы заботимся о суверенной независимости Украины", — сказал политик.

Вэнс отметил, что администрация Трампа намерена убедить российского диктатора Путина, что он добьется большего за столом переговоров, чем на войне.

Издание отметило, что глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что границы для Украины вряд ли будут такими, какими они были до 2014 года. Он отметил, что "какие уступки будут сделаны или какие уступки не будут сделаны" решит Трамп.

Джей Ди Вэнс согласился, что Трамп может изменить свое мнение в зависимости от того, как будут развиваться переговоры.

"Трамп мог бы сказать, послушайте, мы не хотим этого, нам это может не нравиться, но мы готовы вернуть это на стол, если россияне не будут хорошими партнерами по переговорам или если есть вещи, которые очень важны для украинцев, которые мы, возможно, захотим убрать со стола", — обтекаемо сказал вице-президент.

Вэнс поделился планами, что США намерены перезапустить отношения с РФ после успешного соглашения по Украине, заявив, что нынешняя изоляция Москвы сделала ее младшим партнером Пекина.

"Не в интересах Путина быть младшим братом в коалиции с Китаем", — выразил мнение Вэнс.

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