Как живут дети в прифронтовых зонах Украины: история Димы из Ямполя

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на LIGA.net.



Дима с Ямполя. Фото LIGA.net

В десяти километрах от фронта, в Ямполе проживает 17 детей, отмечают журналисты издания. Среди них и Дима. Его семья не покинула родной дом ни с приходом великой войны, ни во время оккупации. И не собирается этого делать в будущем. Несмотря на нелегкие обстоятельства и детство, он верит в ВСУ и мечтает о карьере военного.

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"Военным буду, буду защищать Украину, — отвечает Дима, на вопросы журналистов, кем он будет, когда вырастет.

По его мнению, военный должен быть серьезным и ничего не бояться. А также должна иметь военную амуницию. После прилета неподалеку, когда погиб сосед мальчика, Дима боится ложиться спать в доме и каждый вечер спускается в подвал, добавляют корреспонденты.

"Боюсь, что прилетит", – говорит ребенок.

Оставшихся в селе детей собирает в одном доме учительница, которая помогает им подключиться к онлайн-урокам и выполнить домашнее задание. "Сарайчик со старлинком и генератором возле ее дома гордо называется "образовательно-консультационным пунктом", пишут журналисты издания.

К сожалению, вблизи линии разграничения и боевых действий в населенных пунктах продолжают проживать украинцы, несмотря на призывы власти эвакуироваться.

"Знаю, что в непосредственной близости от фронта находится еще 34 ребенка. Недавно туда наведывалась вице-премьер Ирина Верещук. Рассматривается возможность принудительной эвакуации, когда один из родителей унесет ребенка в тыл", – рассказывает депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

Эти семьи могут жить благодаря поддержке волонтеров, гуманитарных миссий, госструктур и международных организаций. Представители которых обеспечивают местное население пищей, товарами первой необходимости и водой.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Российские захватнические войска совершили утром 16 мая уже восьмую массированную атаку на столицу Украины. На этот раз она была исключительной по своей густоте – большое количество ракет за очень короткий промежуток времени. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Телеграмм.