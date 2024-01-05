Как защититься от массированных ракетных ударов: о чем Украина может договориться с НАТО

Уже очевидно, что санкционное давление на страну-агрессора не смогло остановить производство дронов и ракет в РФ. Россия не только возобновила ракетный террор Украины, но и усилила его. Как защитить Украину от массированных ракетных ударов? Чем могут помочь партнеры из стран НАТО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Гуманитарная миссия стран НАТО могла бы очень сильно нам помочь

Военный эксперт Алексей Гетьман в эфире общенационального телемарафона заявил, что Украина может попытаться договориться со странами-партнерами из НАТО о гуманитарной миссии для защиты от российских воздушных атак.

"Попытаться договориться с нашими партнерами из НАТО, чтобы они в рамках гуманитарной миссии поставили свои зенитно-ракетные комплексы, со своими военнослужащими, со своим персоналом, например, вдоль Днепра, чтобы защитить правый берег Днепра, где находится подавляющее большинство наших предприятий", — высказался Гетьман.

Он считает, что это не будет означать, что страны — партнеры втянулись в войну и стали стороной конфликта. Они такое делали в других странах, это гуманитарная миссия. Они не будут принимать участие в боевых действиях. Это можно сделать. Но пойдут ли они на это, трудно ответить.

"И это значит, что нам не обязательно просить у них дополнительные средства ПВО, они будут использовать свои. Потом, когда война закончится, я уверен, что она закончится нашей победой, они заберут свои комплексы и уйдут. То есть выйдут с гуманитарной миссией", — прокомментировал эксперт.

Европейский Союз, НАТО и другие структуры тоже должны адекватно реагировать на российские массированные атаки

Экс-глава Службы внешней разведки Украины (в 2005–2010 годах), генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZ.UA заявил, что для того, чтобы комплексно защитить Украину от массированных воздушных атак со стороны России, недостаточно только усиливать собственную систему ПВО. Нужно также наносить удары по пусковым установкам и аэродромам россиян. Украине нужны не только дополнительные установки ПВО, но и вспомогательные системы – в частности, радиолокационное оборудование, которое способно дезориентировать ракеты и беспилотники-камикадзе.

"Второе – конечно, необходимо наносить удары по конкретным точкам пуска, расположенным в Крыму и прифронтовой зоне, где размещены С-300 и С-400, а также по конкретным военным объектам в России, где размещены военные аэродромы и самолеты", – подчеркнул Маломуж.

Третьим важным элементом в противодействии российским воздушным налетам на Украину генерал считает "соответствующую реакцию" мирового сообщества после каждой такой массированной атаки.

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