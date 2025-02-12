Как выбить у России единственный людоедский козырь: можно ли остановить оккупантов на Донбассе

Украина способна остановить российское продвижение на Донбассе. Для этого нужно найти противоядие устаревшей, бесчеловечной, но до сих пор применяемой оккупантами тактике — пехотному штурму. Такой штурм — единственное, что может предъявить РФ в этой войне, считает украинский военный, командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко.

Пока у оккупантов не закончилась пехота - у России есть смысл существования. А потом? Фото: Генштаб ВСУ

"У РФ больше ничего не осталось сейчас из козырей, кроме старого, как мир, пехотного штурма. Пехотный штурм. Это возможно в XXI веке? Как долго это возможно в нашем веке?" — пишет военный.

По его оценке, армия РФ не способна на то, на что ВСУ оказались способны на Курщине — оккупанты не могут организовать глубокий прорыв и маневренную войну.

"У них нет преимущества, которое нам угрожает, — в дронах. Благодаря отсутствию преимущества в дронах и РЭБах у них нет преимущества за счет бронетехники. КАБы, в общем, болезненная вещь, но не настолько болезненная она для тех, кто знает, как надо", — объясняет Луценко.

Он уверяет, что ВСУ могут создать подразделения, которые даже в условиях нехватки людей смогут остановить пехотные штурмы и избежать КАБов.

"Такие подразделения уже есть, их просто не хватает, и у них не хватает людей. Их руководители говорят — дайте нам больше способных людей, и не нужно будет держать столько пехоты впереди на стационарных позициях", — рассказал он о том, как можно остановить российский навал.

Луценко признает, что у Сил обороны есть проблемы. Но российский темп наступления замедляется.

"В РФ победа возможна только, когда будет продолжаться наступление. Остановка для них — это поражение. И оно будет, должно быть. Пока есть пехотный штурм — есть наступление. Пока есть наступление — есть смысл войны. Пока есть война — есть смысл существования режима. Пока есть режим — есть смысл существования РФ. Остановим российскую пехоту под Покровском — у них исчезнет смысл жизни. Затрещат те швы России, которые раньше она прятала", — заключил военный.

Портал "Комментарии" сообщал, что РФ может попытаться сделать на территории Днепропетровщины плацдарм, чтобы потом включить в конституцию России еще и Харьковскую и Днепропетровскую области. Такой сценарий допускает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По словам дипломата, РФ сейчас пытается реализовать эти намерения. Он подчеркнул, что если Россия и внесет любые украинские территории в свою конституцию, как уже делала, это не будет ничего означать ни для Украины, ни для многих других стран мира.

Портал "Комментарии" рассказывал, что россиянам удается удерживать маленький плацдарм в Харьковской области, и они не оставляют надежд его расширить, чтобы, возможно, "обменять" на Курскую область при заключении мира. В Днепропетровскую область российской армии пока войти не удалось, но оккупанты в районе Покровска Донецкой области подошли уже на расстояние около 2 км к админгранице региона. По оценке военных, на начало февраля ситуация под Покровском и Мирноградом контролируемая.

В последнюю неделю россияне сосредоточили свои атаки на Кураховском направлении. В то же время на фоне украинских контратак армия РФ стягивает силы и готовит новую волну наступления под Покровском, сообщал 11 февраля военный журналист Богдан Мирошников.